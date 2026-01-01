Das Hotel verfügt über einen Infinity-Swimmingpool mit Blick über die Weinberge. Wer nach Entspannung sucht, findet diese im hoteleigenen Spa, in welchem nach Belieben Massagen und Behandlungen gebucht werden können. Einige Behandlungen sind gar unter dem Motto Wein und beinhalten ein Peeling aus Wein. Direkt neben dem Jackalope befindet sich ein Weingut, auf welchem die Gäste nicht nur Wein degustieren, sondern auch sehr gut dinieren können.

In und um das Jackalope herum befinden sich einige Kunstgegenstände und Skulpturen, welche schon längst zu den beliebtesten Fotosujets des Hotels zählen. Im «Rare Hare Restaurant», welches zum Weingut direkt neben dem Hotel gehört, können Antipasti-Platten und besten Wein genossen werden. Zudem werden hier einfachere Speisen gekocht. Im Doot Doot Doot Restaurant, welches sich im Jackalope befindet, geniessen die Gäste ein Fünf-Gang-Degustationsmenü im Michelin-Sterne-Restaurant. Wer mag, kann das Gourmet-Essen mit passenden Weinen aus Australien oder aller Welt kombinieren.