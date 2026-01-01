Jackalope
Mornington
Beschreibung
Einleitung
In diesem australischen Paradies erwarten Sie traumhafte Ausblicke auf die Weinberge. Hier vermischen sich Kunst, Design und Kulinarik und sie schaffen ein unvergessliches Erlebnis.
Lage
Das markante, tiefschwarze Gebäude des Jackalopes befindet sich auf einem privaten Weinberg, im Herzen der Weinregion Mornington Peninsula, rund eine Fahrstunde südlich von Melbourne und ist von grünen Weinbergen umgeben. Die Mornington Halbinsel ist bekannt für schöne Strände, tolle Landschaften und zahlreiche kleine Weingüter. Vom Hotel aus können zahlreiche Ausflüge zu nahegelegenen Weingütern oder zu Kunstausstellungen unter freiem Himmel organisiert werden.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen Infinity-Swimmingpool mit Blick über die Weinberge. Wer nach Entspannung sucht, findet diese im hoteleigenen Spa, in welchem nach Belieben Massagen und Behandlungen gebucht werden können. Einige Behandlungen sind gar unter dem Motto Wein und beinhalten ein Peeling aus Wein. Direkt neben dem Jackalope befindet sich ein Weingut, auf welchem die Gäste nicht nur Wein degustieren, sondern auch sehr gut dinieren können.
In und um das Jackalope herum befinden sich einige Kunstgegenstände und Skulpturen, welche schon längst zu den beliebtesten Fotosujets des Hotels zählen. Im «Rare Hare Restaurant», welches zum Weingut direkt neben dem Hotel gehört, können Antipasti-Platten und besten Wein genossen werden. Zudem werden hier einfachere Speisen gekocht. Im Doot Doot Doot Restaurant, welches sich im Jackalope befindet, geniessen die Gäste ein Fünf-Gang-Degustationsmenü im Michelin-Sterne-Restaurant. Wer mag, kann das Gourmet-Essen mit passenden Weinen aus Australien oder aller Welt kombinieren.
Zimmer
Die vier Zimmer und die Suite sind alle sehr geräumig und bieten ein grosses Bett, raumhohe Fenster, eine Terrasse mit einer Lounge, viel Ablagefläche, eine Sitzecke und die üblichen Annehmlichkeiten wie ein TV und ein Bügelbrett mit Bügeleisen. Während nur die Vineyard Zimmer einen Ausblick über den Infinity-Pool in die Weinberge bieten, gibt es in beiden Kategorien je ein Zimmer mit einer zusätzlichen Steinbadewanne.
Die Lair-Suite, welche über den Infinity-Pool auf die Weinberge blickt, verfügt zusätzlich über einen Essbereich im Freien, eine Küchenzeile, einen Innen-/Aussenkamin, eine Cocktailbar und einen eigenen Weinkeller. Die Gäste des Jackalope profitieren von kostenlosem Wifi, zudem ist die Minibar im Preis eingeschlossen.
ab CHF 273.– / pro Person
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