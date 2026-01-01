Captain's at the Bay
Apollo Bay
Beschreibung
Lage
Das Captain’s at the Bay liegt an der Great Ocean Road und am Fusse der Otway Berge, rund 200 Kilometer von Melbourne entfernt. In der Nähe des Hotels befinden sich verschiedene Restaurants und ein Strand.
Angebot
Das Frühstück wird im grossen Esszimmer eingenommen. Es gibt zusätzlich eine Bar und kostenlose Parkplätze, welche zur Unterkunft gehören.
Zimmer
Die 12 Zimmer verteilen sich auf drei Gebäude und bieten dadurch viel Privatsphäre. Sie sind sehr gemütlich eingerichtet und verfügen teilweise über einen eigenen kleinen Garten oder eine Terrasse. Im Hotel ist kostenloses Wifi verfügbar. Die Einrichtung in jedem der Zimmer ist unterschiedlich, genau wie auch das Layout des Zimmers.
ab CHF 107.– / pro Person
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