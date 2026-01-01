Das Strahan Village liegt inmitten der kleinen Ortschaft Strahan an der Westküste Tasmaniens. Nach Hobart sind es rund vier Fahrstunden, in den Cradle Mountain Nationalpark ungefähr zwei Fahrstunden.

Das Hotel verfügt über ein Restaurant, eine Bar, kostenlose Parkplätze und kostenloses Wifi. Der Hafen für die Gordon River Cruise und die West Coast Railway liegt nur wenige Gehminuten entfernt.

Die zahlreichen Zimmerkategorien sind mit den üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet und eignen sich sowohl für Paare als auch für Familien. Die Hilltop Zimmer und die Harbour View Zimmer liegen erhöht auf einem Hügel mit Blick in die grüne Natur oder über den Macquarie Hafen. Die verschiedenen Village Cottages und Zimmer sind nur wenige Meter vom Wasser entfernt und spiegeln die Architektur von Strahan aus dem 19. Jahrhundert wider.