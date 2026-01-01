Das Retreat verfügt über ein à la Carte-Restaurant, eine Bar, BBQ-Grills und einen kleinen Kiosk. Es werden einzelne Ausflüge in den Nationalpark angeboten.

Die Eco Zelte verfügen über richtige Betten, Solarlampen, ein halboffenes Bad, Strom für Geräte mit geringer Wattzahl und eine Terrasse mit Tisch und Stühle. Die neuen Deluxe Plus Eco Zelte verfügen über eine Glasschiebetüre, eine Heizdecke und ein geschlossenes Badezimmer während die Luxury Eco Zelte zudem eine Klimaanlage und gefüllte Minibar haben.