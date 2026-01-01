Beschreibung

Lage Das Paperbark Camp liegt in einer friedlichen Buschlandschaft und nur 10 Fahrminuten vom weissen Sandstrand der Jervis Bay entfernt. Von Sydney liegt es rund 200 km in südlicher Richtung.

Angebot Das «Gunyah» Restaurant, was aus der Sprache der Aborigines soviel wie Versammlungsplatz bedeutet, ist das Herzstück des Camps. Hier werden lokale Speisen und ausgewählte regionale Weine serviert. Vom Camp aus werden Buschwanderungen und Walbeobachtungstouren (nur Mai/Jun. und Okt./Nov.) angeboten.