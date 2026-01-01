Paperbark Camp
Huskisson
Beschreibung
Lage
Das Paperbark Camp liegt in einer friedlichen Buschlandschaft und nur 10 Fahrminuten vom weissen Sandstrand der Jervis Bay entfernt. Von Sydney liegt es rund 200 km in südlicher Richtung.
Angebot
Das «Gunyah» Restaurant, was aus der Sprache der Aborigines soviel wie Versammlungsplatz bedeutet, ist das Herzstück des Camps. Hier werden lokale Speisen und ausgewählte regionale Weine serviert. Vom Camp aus werden Buschwanderungen und Walbeobachtungstouren (nur Mai/Jun. und Okt./Nov.) angeboten.
Zimmer
Alle 12 geräumigen Safari Zelte stehen inmitten von Eukalyptus- und Papierrindenbäumen. Die Zelte verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Die Deluxe Plus Safari Zelte sind etwas grösser und die grossen King Deluxe Zelte eignen sich für Familien von bis zu fünf Personen.
ab CHF 277.– / pro Person
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