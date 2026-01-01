Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt am Ufer des Adelaide Rivers unweit des gleichnamigen kleinen Ortes Adelaide River, zwischen dem Kakadu und dem Litchfield Nationalpark.

Angebot Entspannen Sie sich im Pool, versuchen Sie, den schwer fassbaren Barramundi zu fangen, interagieren Sie mit den Tieren oder geniessen Sie einfach die ruhige Umgebung. Die Cheeky Bull Bar ist je nach Besucherzahl geöffnet und serviert Pizza am Lagerfeuer.