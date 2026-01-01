Mount Bundy Station
Adelaide River
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt am Ufer des Adelaide Rivers unweit des gleichnamigen kleinen Ortes Adelaide River, zwischen dem Kakadu und dem Litchfield Nationalpark.
Angebot
Entspannen Sie sich im Pool, versuchen Sie, den schwer fassbaren Barramundi zu fangen, interagieren Sie mit den Tieren oder geniessen Sie einfach die ruhige Umgebung. Die Cheeky Bull Bar ist je nach Besucherzahl geöffnet und serviert Pizza am Lagerfeuer.
Zimmer
Die unterschiedlich grossen Cottages und die Monsoon Cabins sind mit den üblichen Annehmlichkeiten sowie einer Kochmöglichkeit ausgestattet. Outback-Feeling erleben Sie in den Brahman Bungalows mit Outdoor-Dusche. Die Gäste der Stocksmans Quarters teilen sich die zwei Badezimmer.
ab CHF 142.– / pro Person
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