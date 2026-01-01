Beschreibung

Lage Das Litchfield Outback Resort in Batchelor liegt rund 100 Kilometer südlich von Darwin und ist ein guter Ausgangspunkt für einen Besuch im gleichnamigen Litchfield Nationalpark.

Angebot Den Gästen stehen das Lil'Ripper Cafe, Bar & Bistro, ein Bottleshop, eine Tankstelle, ein kleiner Laden, ein Pool, kostenfreie Parkplätze und Wifi sowie ein grosszügiger Garten zur Verfügung.