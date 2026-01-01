Litchfield Outback Resort
Batchelor
Beschreibung
Lage
Das Litchfield Outback Resort in Batchelor liegt rund 100 Kilometer südlich von Darwin und ist ein guter Ausgangspunkt für einen Besuch im gleichnamigen Litchfield Nationalpark.
Angebot
Den Gästen stehen das Lil'Ripper Cafe, Bar & Bistro, ein Bottleshop, eine Tankstelle, ein kleiner Laden, ein Pool, kostenfreie Parkplätze und Wifi sowie ein grosszügiger Garten zur Verfügung.
Zimmer
Die 22 Standard-, Standard Familien-, Executive-Zimmer und Deluxe Family Apartments sind mit Klimaanlage, einem kleinen Kühlschrank, einem TV, einem Kaffee-/Teekocher und den üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet. Die modernen Executive Zimmer verfügen über einen Balkon/Terrasse mit Blick auf den gepflegten Garten und den glitzernden Pool. Die Deluxe Familien Apartments bieten Platz für 5 Personen und haben eine Kochmöglichkeit.
ab CHF 85.– / pro Person
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