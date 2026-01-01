Beschreibung

Lage Das Desert Cave Hotel befindet sich im Zentrum des Outback-Städtchens Coober Pedy, rund 850 km nördlich von Adelaide und 680 km südlich von Alice Springs. Wie viele Gebäude ist auch das Desert Cave Hotel zum Teil «underground» gebaut.

Angebot Das Crystal Cafe ist für Frühstück, Kaffee und Kuchen geöffnet und die weltweit einzige unterirdische Bar lädt zu einem Erfrischungsgetränk ein. Eine Ausstellung über Bergbau, Opal und das Leben im australischen Outback wird im Hotel aufgezeigt.