Desert Cave Hotel
Coober Pedy
Beschreibung
Lage
Das Desert Cave Hotel befindet sich im Zentrum des Outback-Städtchens Coober Pedy, rund 850 km nördlich von Adelaide und 680 km südlich von Alice Springs. Wie viele Gebäude ist auch das Desert Cave Hotel zum Teil «underground» gebaut.
Angebot
Das Crystal Cafe ist für Frühstück, Kaffee und Kuchen geöffnet und die weltweit einzige unterirdische Bar lädt zu einem Erfrischungsgetränk ein. Eine Ausstellung über Bergbau, Opal und das Leben im australischen Outback wird im Hotel aufgezeigt.
Zimmer
Von den 50 Zimmern befinden sich 19 Zimmer unter dem Boden im Gestein. Alle verfügen über eine Klimaanlage, einen TV, einen Kühlschrank und einen Kaffee-/Teekocher. Die Underground Zimmer sind ruhig, kühl und viele Besucher haben noch nirgends besser geschlafen.
ab CHF 167.– / pro Person
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