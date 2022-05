South Australia ist ein erstaunlich facettenreicher Bundesstaat, obwohl grosse Teile seines Territoriums von Outback-Landschaften dominiert wird. Insbesondere der Südosten ist aber sehr fruchtbar. Hier wird erfolgreich Landwirtschaft und Weinbau betrieben. Die Hauptstadt Adelaide mutet beschaulich an, obwohl auch sie eine Millionenmetropole ist. Es scheint, als ob die Menschen hier absichtlich einen Gang heruntergeschaltet hätten und das Leben etwas entspannter angingen. Nördlich und südlich von Adelaide liegen mit dem Barossa Valley und McLaren Vale zwei wunderschöne Weingebiete. Der südaustralischen Küste vorgelagert liegt Kangaroo Island. Wegen ihrer reichen Tier- und Pflanzenwelt wird die Insel auch ‘Zoo ohne Zäune’ genannt. Beim Besuch von Kangaroo Island haben Sie sehr gute Chancen, Koalas, Kängurus, Seelöwen, Robben, Schnabeligel und zahlreiche weitere Tierarten in freier Wildbahn zu beobachten. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne über eine Australien Reise.