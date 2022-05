An der herrlich hügeligen mittleren Queensland-Küste ist Airlie Beach der Ausgangspunkt zur grossartigen Whitsunday Region, die mit Dutzenden tropischen Trauminseln aufwartet. Andererseits ist das sympathische Hafenstädtchen aber auch ein unverzichtbarer Zwischenstopp für alle jene, die mit einem Mietauto oder Wohnmobil der Küste entlang reisen. Im Ort finden Sie eine breite Auswahl an schicken Apartments, Resort-Hotels oder einfache Motels. Entlang der Shute Harbour Road, der Hauptstrasse von Airlie Beach, reihen sich Shops an Restaurants und Cafés. Die Atmosphäre in diesem Ferienort ist sehr entspannt, was für ungezwungene Ferientage auch perfekt passt. Es gibt eine geschützte und von Rasen gesäumte Schwimmlagune. In der Nähe liegt auch der Conway Nationalpark, durch den einige schattige Wanderwege führen. Wir beraten Sie gerne.