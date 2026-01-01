Das Resort liegt in einem 2.5 Hektar grossen Garden, direkt am Meer, beim lebendigen Hafendorf. Das Zentrum liegt einen kurzen Spaziergang entfernt.

Zum Hotel gehören ein 25 Meter Pool, ein Kinderpool, ein Fitnessbereich, ein Spa, ein Helikopterlandeplatz, ein Souvenirshop, Waschmöglichkeiten und kostenloses Wifi. Der Coral Sea Pavilion serviert frische Meeresfrüchte, Boutique-Weine und köstliche Cocktails mit Meerblick.

Die 77 Zimmer, Suiten, Apartments und Penthouses mit bis zu drei Schlafzimmern verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie einen Balkon und blicken auf den Garten oder das Meer. Das Ocean Deluxe Zimmer sowie die Apartments verfügen zudem über eine Kochmöglichkeit und die Penthouses über eine Waschmöglichkeit.