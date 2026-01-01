Das Heart Hotel liegt im Herzen von Airlie Beach, direkt am Strand und nur wenige Minuten von erstklassigen Restaurants, Bars, Cafés und Boutiquen entfernt.

Zum Hotel gehört ein grossartiges Restaurant, von welchem sich eine schöne Sicht über die Bucht eröffnet. Weiter steht den Gästen kostenloses Wifi zur Verfügung und die Kunstgalerie im obersten Stockwerk kann besucht werden.

Die 40 Zimmer, welche entweder mit einem Queen oder einem King Bett ausgestattet sind, blicken in Richtung Stadt oder aufs Meer. Sie sind sehr geräumig und modern eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie eine Nespresso Maschine und einen möblierten Balkon. Die King Zimmer sind etwas grösser und das King Meersicht Zimmer verfügt zudem über eine Spa Badewanne.