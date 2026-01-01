RAC Karri Valley Resort
Pemberton
Beschreibung
Lage
Rund 3.5 Autostunden südlich von Perth befindet sich das Karri Valley Resort nahe der Holzfällerstadt Pemberton. Es wird von gigantischen Karri-Bäumen umgeben.
Angebot
Im Resort werden Aktivitäten für die ganze Familie angeboten. Mieten Sie Fahrräder, Kayaks oder Stand-up-Paddleboards oder spielen Sie eine Runde Minigolf. Im «Lakeside Restaurant», welches direkt am See liegt, werden hauptsächlich regionale Zutaten verwendet.
Zimmer
Die 67 Zimmer und Chalets mit zwei oder drei Schlafzimmern sind mit einem TV, einem Kühlschrank sowie einem Kaffee-/Teekocher ausgestattet und verfügen über einen Balkon mit Blick über den See oder den Wald. Die Chalets verfügen zudem über einen Kamin und eine Kochmöglichkeit.
ab CHF 104.– / pro Person
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