Beschreibung

Lage Rund 3.5 Autostunden südlich von Perth befindet sich das Karri Valley Resort nahe der Holzfällerstadt Pemberton. Es wird von gigantischen Karri-Bäumen umgeben.

Angebot Im Resort werden Aktivitäten für die ganze Familie angeboten. Mieten Sie Fahrräder, Kayaks oder Stand-up-Paddleboards oder spielen Sie eine Runde Minigolf. Im «Lakeside Restaurant», welches direkt am See liegt, werden hauptsächlich regionale Zutaten verwendet.