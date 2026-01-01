Cradle Mountain Hotel
Cradle Mountain
Beschreibung
Lage
Das Cradle Mountain Hotel liegt eingebettet in die alpine Landschaft, inmitten von Bergwäldern am Rande des Cradle Mountain - Lake St. Clair Nationalpark. Launceston liegt rund zwei Fahrstunden entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über kostenloses Wifi, kostenlose Parkplätze, eine Kunstgalerie, einen Geschenkladen, eine Lounge mit Holzfeuer und das Altitude Restaurant & Lounge Bar. Die bekannten Wanderungen, wo Sie mit etwas Glück tasmanische Tiere sehen, befinden sich unweit vom Hotel.
Zimmer
Das Cradle Mountain Hotel bietet Standard-, Deluxe-Spa-, und Split-Level-Zimmer. Alle verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Die Deluxe Spa verfügen über eine Eckbadewanne. Die Split Level Zimmer sind auf zwei Etagen aufgeteilt und bieten einen geräumigen Wohnraum in der unteren Etage.
ab CHF 139.– / pro Person
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