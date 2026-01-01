Beschreibung

Lage Das Cradle Mountain Hotel liegt eingebettet in die alpine Landschaft, inmitten von Bergwäldern am Rande des Cradle Mountain - Lake St. Clair Nationalpark. Launceston liegt rund zwei Fahrstunden entfernt.

Angebot Das Hotel verfügt über kostenloses Wifi, kostenlose Parkplätze, eine Kunstgalerie, einen Geschenkladen, eine Lounge mit Holzfeuer und das Altitude Restaurant & Lounge Bar. Die bekannten Wanderungen, wo Sie mit etwas Glück tasmanische Tiere sehen, befinden sich unweit vom Hotel.