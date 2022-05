Vietnam Rundreisen

Eine Rundreise durch Vietnam ist ein unvergessliches Erlebnis! Tauchen Sie ein in die Welt aus Traumstränden und mystischen Bergwelten. Bereisen Sie Teile des Landes, das gesamte Land oder ganz Südostasien. Der ideale Ausgangspunkt ist die lebendige Hauptstadt Hanoi. Dort lässt sich die reiche Kultur und spannende Geschichte des Landes erleben. Steuern Sie von Hanoi aus die Halong-Bucht mit ihrem smaragdgrünen Wasser und den riesigen schroffen Felsen an. Die Bucht der tausend Inseln ist der Höhepunkt jeder Vietnam Reise. Im Norden von Hanoi finden Sie die Berglandschaft Sapa mit ihren nebelverhangenen Reisterrassen. Richtung Süden finden Sie die romantische Stadt Hoi An. Die Kaiserstadt Hue wiederum hält die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Landes für Sie bereit.