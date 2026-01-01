Die verborgene Welt der Bergvölker ab Chiang Mai

1 . Tag Chiang Mai - Pai (M) Von Chang Mai aus geht es in nördlicher Richtung über Mae Malai nach Pai. Begegnungen mit traditionell farbenfroh gekleideten Stammesfrauen auf dem Markt geben Ihnen einen ersten Eindruck über die vielfältigen kulturellen Einflüsse dieser Region. Sobald Sie in Mae Malai die Hauptstrasse verlassen, beginnt das Abenteuer abseits der bekannten Pfade. Eine imposante Gebirgskette tut sich auf, bevor Sie das malerische Örtchen Pai erreichen, das von verschiedenen ethnischen Einflüssen geprägt ist. Nach einer Stärkung in einem lokalen Restaurant können Sie die charmante, kleine Stadt auf eigene Faust erkunden. Ihr Hotel liegt im Zentrum, nahe typischer Einkaufsläden und Cafés.

2 . Tag Pai - Wat Chan (F, M, A) Die Aktivitäten des heutigen Tages sind der Inbegriff eines «Natur pur - Abenteuers». Am Morgen erkunden Sie die Um­­gebung mit dem Velo und besuchen einen Wasserfall, verschiedene Bergstammdörfer, einen Tem­pel und auch einen Aussichtspunkt. Um das Dorf Wat Chan, das von Karen Minderheiten bewohnt wird, am Nachmittag zu erreichen, reisen Sie erneut durch die faszinierende Berg­welt. Diese ist in der Umgebung Wat Chans nur noch mit dem Gelände­wagen zu befahren. Wat Chan ist ein Ort absoluter Ruhe im Einklang mit der Natur und Kultur des Karen Stammes. Sie haben Zeit, die natürliche Umgebung und das Dorfleben zu Fuss zu entdecken und vielleicht auch dem schönen Tempel in der Nähe Ihrer Unterkunft einen Besuch abzustatten. Abendessen und Übernachtung im Tree Love Kalaya Homestay.

3 . Tag Wat Chan - Mae Hong Son (F, M, A) Die heutige Geländewagenfahrt bringt Sie in etwas mehr als drei Stunden auf unbefestigten Strassen und durch abgelegene, malerische Berglandschaft in die ca. 70 Kilometer entfernte Provinzstadt Mae Hong Son. Unterwegs besuchen Sie ein abgelegenes Bergstammdorf und stoppen einige Male, um die spektakuläre Aussicht zu geniessen. Ihr Allradanrieb Abenteuer endet mit der steilen Abfahrt in ein um Mae Hong Son gelegenes Tal. Nach dem Einchecken im Hotel, steht Ihnen der Rest des Nachmittags zur freien Verfügung.

4 . Tag Mae Hong Son (F, M) Nach einer Bootsfahrt auf dem Pai Fluss erreichen Sie ein Dorf des Padaung Bergvolkes, dessen Frauen aufgrund ihrer langen, von Kupferringen umfassten Hälse, auch als Giraf­fen­­frauen bekannt sind. Sie stammen ursprünglich aus dem Nordosten Myanmars. Am Nachmittag besuchen Sie einen lokalen Markt sowie die im burmesischen Stil errichteten Tempel Mae Hong Sons, von wo Sie malerische Ausblicke über das Gebiet Mae Hong Son geniessen.

5 . Tag Mae Hong Son - Chiang Mai (F) Nach dem Frühstück beginnt die ca. fünfstündige Rückfahrt nach Chiang Mai. Unterwegs nehmen Sie das Mittagessen in einem örtlichen Restaurant ein. Die Reise endet mit dem Transfer in ihr gebuchtes Stadthotel.