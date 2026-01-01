Nordthailand aktiv: Natur & Elefanten ab Chiang Mai

1 . Tag Chiang Mai - Mae Taeng Tal (M, A) Im Minibus fahren Sie von Chiang Mai nordwärts Richtung Mae Taeng Tal, wo Sie üppige Reisfelder, Obstgärten und ruhige Dörfer erwarten. Nach einer ca. einstündigen Fahrt treffen Sie im gemütlichen «Le Cocotier Resort» ein, Ihre Unter­kunft für die nächsten zwei Nächte. Es folgt eine cirka zweistündige, gemütliche Mountainbike Tour. Sie führt auf wenig befahrenen Strassen und über Feldwege an prachtvollen Bambuswäldern und Reisfeldern vorbei. Zurück im Hotel wird Ihnen ein schmackhaftes, thailändisches Mittagessen serviert. Am Nachmittag unternehmen Sie einen Ausflug zum mitten im Dschungel gelegenen Bua Tong Wasserfall, der auch als «sticky waterfall» bekannt ist. Im Gegensatz zu anderen Wasserfällen, wo die Steine und das Bachbett rutschig sind, findet man bei diesem Wasserfall rauhe Steine und ein rutschfestes Bachbett vor, welches dem Besucher erlaubt, die verschiedenen Stufen des Wasserfalls mit Hilfe von Seilen zu erklimmen. Ein erfrischendes Bad kann man aber auch ganz ohne Klettern im natürlichen Pool geniessen.

2 . Tag Mae Tang Tal - Mae Ngat Damm & Reservoir - Mae Taeng Tal (F, M, A) Im Laufe des Vormittags kurze Autofahrt zum nahegelegenen Sri Lanna Nationalpark und zum Mae Ngat Staudamm. Nach einer kurzen Einweisung steigen Sie in Ihre Kajaks und paddeln ca. 1 ½ Stunden über den riesigen Stausee, vorbei an unberührter Natur. Selbstverständlich können Sie unterwegs Pausen einlegen und sich bei einem Bad im herrlichen See erfrischen, bevor Sie weiter paddeln und letztendlich eine Ansammlung schwimmender Häuser erreichen, welche Restaurants und einfache Unterkünfte bieten. Diese sind vor allem an Wochenenden und während den Schulferien bei der Lokalbevölkerung sehr beliebt. Nach einem stärkenden Mittagessen auf dem See können Sie sich auf der Terrasse entspannen und ein weiteres Bad im See geniessen. Im Laufe des Nachmittages bringt Sie dann ein Motorboot zurück zum Staudamm. Kurze Autofahrt zurück in Ihr kleines Resort.

3 . Tag Mae Tang Tal - Thai Elephant Home - Chiang Mai (F, M) Den heutigen Tag verbringen Sie aktiv mit Elefanten. Früh­morgens bringt Sie ein kurzer Transfer zum nahegelegenen Elefanten-Camp. Sie schlüpfen in die bequemen und typischen, dunkelblauen Klei­der der Farmer und Arbeiter. Heute erfahren Sie viel Neues über die faszinierenden Elefanten und dürfen ihnen Bananen und Zuckerrohr füttern und sie in ihrer natürlichen Umgebung hautnah kennenlernen. Nach einem Dschungel-Picknick können Sie sich zusammen mit den Dickhäutern ein erfrischendes Bad im Fluss gönnen – ein sicherlich unvergessliches Erlebnis! Zurück im Camp stehen Ihnen Duschen zur Verfügung. Im Laufe des Nachmittags Rückkehr nach Chiang Mai, wo die Reise in Ihrem gebuchten Stadthotel endet.