Die Magie Uthai Thanis ab Bangkok

Bangkok - Uthai Thani (M)

Sie machen sich auf den Weg, um die faszinierende Unesco-Weltkulturerbestätte Ayutthaya zu erkunden, die von 1350 bis 1767, als sie von den eindringenden Burmesen geplündert wurde, die Hauptstadt Siams und ein blühender internationaler Handelshafen war. Schlendern Sie durch die gut angelegten Strassen der Stadt und besichtigen Sie die prächtigen Paläste und Klöster, die zu den schönsten der Welt zählen. Weiter geht es durch die üppige Landschaft zu einem Trommelbaudorf, wo Sie die Möglichkeit haben, den gesamten Herstellungsprozess von modernen und traditionellen Trommeln zu beobachten.

Naturkosmetik und Aromatherapie sind seit Jahrhunderten Bestandteil thailändischer Haushalte und Sie haben heute Gelegenheit, die schonenden Extraktionsverfahren selbst zu erleben. Mittagessen auf einem Markt am Flussufer, der für seine von der Unesco ausgezeichneten Häuser und Geschäfte bekannt ist. Den ersten Halt in Uthai Thani machen Sie auf einem Berggipfel, von dem aus Sie einen atemberaubenden Blick auf die charmante Provinzstadt und ihre grüne Umgebung haben.

Sie werden auch einen Fussabdruck Buddhas und eine Statue des Vaters des ersten Königs der Chakri-Dynastie sehen und Ihre Reiseleitung wird Ihnen erklären, warum alle Besucher die Gelegenheit nicht verpassen sollten, die grosse Tempelglocke zu schlagen.