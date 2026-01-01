Die Magie Uthai Thanis ab Bangkok
Die Magie Uthai Thanis ab Bangkok
ab CHF 870.– / pro Person
ab/bis Bangkok
Highlights:
- Unesco Weltkulturerbe Ayutthaya
- Traditionelle Trommelfertigung
- Produktion von Naturkosmetika
- Übernachtung in einer ehemaligen Schule
- Einblick in das Leben eines Schülers
- Bauernhof ethnischer Minderheiten
- Geopark mit Pflanzen aus Jurazeit
- Spektakulärer Kristalltempel
- Bootsfahrt zu einem Fischerdorf
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bangkok - Uthai Thani (M)
Sie machen sich auf den Weg, um die faszinierende Unesco-Weltkulturerbestätte Ayutthaya zu erkunden, die von 1350 bis 1767, als sie von den eindringenden Burmesen geplündert wurde, die Hauptstadt Siams und ein blühender internationaler Handelshafen war. Schlendern Sie durch die gut angelegten Strassen der Stadt und besichtigen Sie die prächtigen Paläste und Klöster, die zu den schönsten der Welt zählen. Weiter geht es durch die üppige Landschaft zu einem Trommelbaudorf, wo Sie die Möglichkeit haben, den gesamten Herstellungsprozess von modernen und traditionellen Trommeln zu beobachten.
Naturkosmetik und Aromatherapie sind seit Jahrhunderten Bestandteil thailändischer Haushalte und Sie haben heute Gelegenheit, die schonenden Extraktionsverfahren selbst zu erleben. Mittagessen auf einem Markt am Flussufer, der für seine von der Unesco ausgezeichneten Häuser und Geschäfte bekannt ist. Den ersten Halt in Uthai Thani machen Sie auf einem Berggipfel, von dem aus Sie einen atemberaubenden Blick auf die charmante Provinzstadt und ihre grüne Umgebung haben.
Sie werden auch einen Fussabdruck Buddhas und eine Statue des Vaters des ersten Königs der Chakri-Dynastie sehen und Ihre Reiseleitung wird Ihnen erklären, warum alle Besucher die Gelegenheit nicht verpassen sollten, die grosse Tempelglocke zu schlagen.
2. Tag Ein Tag auf dem Lande (F, M)
Während die Sonne den Himmel erklimmt, bereiten sich die Bauernfamilien auf dem nahe gelegenen Markt auf das Tagesgeschäft vor. Ein allmorgendlich wiederkehrendes Ritual sind auch die Almosengaben an die Mönche. Die Menschen sind bestrebt, sich durch Lebensmittelspenden und Almosen für den Unterhalt der Klostergemeinschaft verdient zu machen. Beim Frühstück beobachten Sie in Ihrem Hotel das traditionelle Hissen der Fahne. Während mehreren Jahrhunderten wurden gefangene Arbeiter nach Siam gebracht, wo sie als Arbeitskräfte auf den riesigen, noch nicht erschlossenen landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt wurden.
In der Provinz Uthai Thani leben mehrere ethnische Minderheiten aus Laos, Nachfahren der damaligen Feldarbeiter. Viele von ihnen sind noch immer in der Landwirtschaft tätig und einige pflegen bis heute die angestammte Kunst des Webens, die Sie beim Besuch traditioneller Seiden- und Baumwollweberdörfer kennenlernen. Vor einigen Jahren entdeckte ein Mönch bei der Erforschung einer Kalksteinklippe den Eingang zu einer erstaunlichen, eingestürzten Höhle.
Sie erkunden diesen spektakulären Geopark mit Pflanzen, die aus der Jurazeit stammen. Nach dem Mittagessen kehren Sie nach Uthai Thani zurück, um die wunderschönen Wandmalereien eines romantischen Tempels am Fluss zu sehen. Der letzte Höhepunkt dieses ereignisreichen Tages ist eine Bootsfahrt, die Ihnen ein Gefühl für den natürlichen Rhythmus und die Lebensweise der Einheimischen vermittelt, welche in Flosshäusern leben wo sie Pandanus anbauen und Fische in schwimmenden Körben züchten.
3. Tag Uthai Thani - Bangkok (F)
Der schillerndste Tempel Thailands befindet sich definitiv in Uthai Thani. Sie besichtigen den spektakulären Kristalltempel und daneben den beeindruckenden Goldenen Tempel. Nach der Rückkehr nach Bangkok werden Sie in Ihr Stadthotel oder zum Flughafen gefahren.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotel
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen/Stadthotel Bangkok
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 870.– / pro Person