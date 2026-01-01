Phuket/Khao Lak/Krabi/Ko Samui/Khanom/Surat Thani – Elephant Hills/Khao Sok National Park (M, A)

Sie fahren ins Landesinnere in die Khao Sok Gegend zum komfortablen Elephant Hills Zeltcamp. Nach Ankunft steht ein feines Buffet für Sie bereit. Am Nachmittag entdecken Sie während einer Kanufahrt – Ihr Bootsführer übernimmt das Paddeln – die herrliche Landschaft des Nationalparks. Im Elefantenpark erfahren Sie viel Neues über diese faszinierenden Tiere. Sie bereiten eine Mahlzeit für einen Dickhäuter zu und schauen zu, wie der Elefant genussvoll ein Bad nimmt.

Ein ganz besonderes Erlebnis, das Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird! Zurück im Camp können Sie sich im kleinen Swimmingpool abkühlen. Abends trifft man sich an der «Jungle Bar» zu einem Drink. Vor dem Abendessen werden Naturfilme, Tanz- oder Kochvorführungen geboten. Sie übernachten in Luxuszelten mit komfortablen Betten, Leselampen, Ventilator und Dusche mit Heisswasser, WC.