Elephant Hills - 2 Tage ab Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
Elephant Hills - 2 Tage ab Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
ab CHF 393.– / pro Person
ab Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani bis
Highlights:
- Traumhafte Natur des Khao Sok Nationalparks
- Komfortables Elephant Hills Zeltcamp
- Kanufahrt im Nationalpark
- Viel Spannendes über Elefanten erfahren
- Den Dickhäutern beim Baden zusehen
- Bei Fütterung der Elefanten dabei sein
- Vom Vogelgezwitscher erwachen
- Gemütliche Dschungelwanderung
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Phuket/Khao Lak/Krabi/Ko Samui/Khanom/Surat Thani – Elephant Hills/Khao Sok National Park (M, A)
Sie fahren ins Landesinnere in die Khao Sok Gegend zum komfortablen Elephant Hills Zeltcamp. Nach Ankunft steht ein feines Buffet für Sie bereit. Am Nachmittag entdecken Sie während einer Kanufahrt – Ihr Bootsführer übernimmt das Paddeln – die herrliche Landschaft des Nationalparks. Im Elefantenpark erfahren Sie viel Neues über diese faszinierenden Tiere. Sie bereiten eine Mahlzeit für einen Dickhäuter zu und schauen zu, wie der Elefant genussvoll ein Bad nimmt.
Ein ganz besonderes Erlebnis, das Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird! Zurück im Camp können Sie sich im kleinen Swimmingpool abkühlen. Abends trifft man sich an der «Jungle Bar» zu einem Drink. Vor dem Abendessen werden Naturfilme, Tanz- oder Kochvorführungen geboten. Sie übernachten in Luxuszelten mit komfortablen Betten, Leselampen, Ventilator und Dusche mit Heisswasser, WC.
2. Tag Khao Sok National Park – Phuket/Khao Lak/Krabi/Ko Samui/Khanom/Surat Thani (F, M)
Auf einer geführten Wanderung lernen Sie die tropischen Pflanzen und Bäume näher kennen. Mit etwas Glück erblicken Sie wildlebende Gibbons, Affen und einige Vogelarten. Nach dem Mittagessen heisst es Abschied nehmen von dieser wundervollen Gegend. Es folgt die Weiterfahrt zu Ihrem Badeferienhotel oder zum Flughafen Phuket, wo Sie am späteren Nachmittag ankommen werden.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer. Luxuszelt mit Bett, Strom, Dusche, WC
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Badeferienhotel/Flughafen/Bahnhof in Phuket, Khao Lak, Krabi, Ko Samui, Khanom oder Surat Thani
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 393.– / pro Person