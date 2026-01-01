Das Resort verfügt über 91 einfach eingerichtete Zimmer. Alle sind mit Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Minibar und einer Veranda ausgestattet. Insge­samt bestehen über zehn verschiedene Kategorien von Zimm­ern und Strandvillen. Im Angebot gibt es auch Fa­mi­lien­­zimmer und Villen für vier bis sieben Personen.

Deluxe (17): 48 m² grosse Zimmer im hinteren Teil der Anlage.

Executive (18): 58 m² grosse Zimmer, in 2 zweistöckigen Gebäuden untergebracht.

Die Zimmer in den oberen Etagen bieten einen schönen Blick auf das Meer.

Turtle Cottage (1): 55 m² grosses Bungalow an bester Strandlage. Mit 2 getrennten Schlafzimmer ideal für Familien.

Hibiscus Cottage (1): umgeben von viel Grün mit Blick zum Strand. Ebenfalls 2 getrennte Schlafzimmer, jedoch mit 77 m² noch grosszügiger. Neu renoviert und zusätzlich mit Badewanne.

Ocean Villa (4): exklusive Strand-Bungalows direkt am Meer, 61 m² gross, mit viel Privatsphäre und traumhaftem Meerblick.

Ideal für Paare.

Beach Front Villa (2): grosszügige, 70 m² grosse Bungalows im schönen Garten mit herrlichem Blick zum Strand und zum Meer. Über eine Treppe gelangt man in den 1. Stock, wo sich zwei weitere Einzelbetten befinden.