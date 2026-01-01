Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Coco Grove Beach Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Siquijor

Romantiker und Naturfreunde finden hier ihr Paradies mit einem magischen Charme, fernab der Hektik. Das sehr bemühte Personal und die saisonale Küche mit vielen Spezialitäten aus Fisch und Meeresfrüchten werden Sie schnell in Ihr Herz schliessen. Badeschuhe empfohlen.

Beschreibung

Einleitung
Das Resort hat drei Swim­ming­pools mit Liegestühlen, «Temple» Spa, Fitnessraum, Tisch­tennis, Volleyball, Kinderclub sowie Spielzimmer mit Billard und Darts. Schönes Hausriff zum Schnorcheln, Wassersportcenter mit grossem Angebot wie PADI Tauch­schule, Kajak, Segeln, Wind­surfen. Boots­ausflüge zu einsamen Stränden sowie zur Insel Apo. Schöne In­selausflüge können vom Resort ebenfalls organisiert werden.
Lage
Rund 20 Fahrminuten vom Schnellbootanlegeplatz und vom Flugplatz Siquijor entfernt.
Angebot
Drei Restaurants mit einer Auswahl an phi­lip­pinischen und internationalen Gerichten. Garten- und Pool­bar, perfekte Orte wie geschaffen um den Tag auf der Insel ganz gemütlich ausklingen zu lassen.
Zimmer

Das Resort verfügt über 91 einfach eingerichtete Zimmer. Alle sind mit Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Minibar und einer Veranda ausgestattet. Insge­samt bestehen über zehn verschiedene Kategorien von Zimm­ern und Strandvillen. Im Angebot gibt es auch Fa­mi­lien­­zimmer und Villen für vier bis sieben Personen.
Deluxe (17): 48 m² grosse Zimmer im hinteren Teil der Anlage.
Executive (18): 58 m² grosse Zimmer, in 2 zweistöckigen Gebäuden untergebracht.

Die Zimmer in den oberen Etagen bieten einen schönen Blick auf das Meer.
Turtle Cottage (1): 55 m² grosses Bungalow an bester Strandlage. Mit 2 getrennten Schlafzimmer ideal für Familien.
Hibiscus Cottage (1): umgeben von viel Grün mit Blick zum Strand. Ebenfalls 2 getrennte Schlafzimmer, jedoch mit 77 m² noch grosszügiger. Neu renoviert und zusätzlich mit Badewanne.
Ocean Villa (4): exklusive Strand-Bungalows direkt am Meer, 61 m² gross, mit viel Privatsphäre und traumhaftem Meerblick.

Ideal für Paare.
Beach Front Villa (2): grosszügige, 70 m² grosse Bungalows im schönen Garten mit herrlichem Blick zum Strand und zum Meer. Über eine Treppe gelangt man in den 1. Stock, wo sich zwei weitere Einzelbetten befinden.

ab CHF 57.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen