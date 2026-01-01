Coco Grove Beach Resort
Siquijor
Beschreibung
Einleitung
Das Resort hat drei Swimmingpools mit Liegestühlen, «Temple» Spa, Fitnessraum, Tischtennis, Volleyball, Kinderclub sowie Spielzimmer mit Billard und Darts. Schönes Hausriff zum Schnorcheln, Wassersportcenter mit grossem Angebot wie PADI Tauchschule, Kajak, Segeln, Windsurfen. Bootsausflüge zu einsamen Stränden sowie zur Insel Apo. Schöne Inselausflüge können vom Resort ebenfalls organisiert werden.
Lage
Rund 20 Fahrminuten vom Schnellbootanlegeplatz und vom Flugplatz Siquijor entfernt.
Angebot
Drei Restaurants mit einer Auswahl an philippinischen und internationalen Gerichten. Garten- und Poolbar, perfekte Orte wie geschaffen um den Tag auf der Insel ganz gemütlich ausklingen zu lassen.
Zimmer
Das Resort verfügt über 91 einfach eingerichtete Zimmer. Alle sind mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Minibar und einer Veranda ausgestattet. Insgesamt bestehen über zehn verschiedene Kategorien von Zimmern und Strandvillen. Im Angebot gibt es auch Familienzimmer und Villen für vier bis sieben Personen.
Die Zimmer in den oberen Etagen bieten einen schönen Blick auf das Meer.
Ideal für Paare.
Das Resort verfügt über 91 einfach eingerichtete Zimmer. Alle sind mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Minibar und einer Veranda ausgestattet. Insgesamt bestehen über zehn verschiedene Kategorien von Zimmern und Strandvillen. Im Angebot gibt es auch Familienzimmer und Villen für vier bis sieben Personen.
Deluxe (17): 48 m² grosse Zimmer im hinteren Teil der Anlage.
Executive (18): 58 m² grosse Zimmer, in 2 zweistöckigen Gebäuden untergebracht.
Die Zimmer in den oberen Etagen bieten einen schönen Blick auf das Meer.
Turtle Cottage (1): 55 m² grosses Bungalow an bester Strandlage. Mit 2 getrennten Schlafzimmer ideal für Familien.
Hibiscus Cottage (1): umgeben von viel Grün mit Blick zum Strand. Ebenfalls 2 getrennte Schlafzimmer, jedoch mit 77 m² noch grosszügiger. Neu renoviert und zusätzlich mit Badewanne.
Ocean Villa (4): exklusive Strand-Bungalows direkt am Meer, 61 m² gross, mit viel Privatsphäre und traumhaftem Meerblick.
Ideal für Paare.
Beach Front Villa (2): grosszügige, 70 m² grosse Bungalows im schönen Garten mit herrlichem Blick zum Strand und zum Meer. Über eine Treppe gelangt man in den 1. Stock, wo sich zwei weitere Einzelbetten befinden.
ab CHF 57.– / pro Person
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