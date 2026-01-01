El Nido Resorts Pangulasian Island
Palawan
Beschreibung
Einleitung
Der geschmackvoll gestaltete Swimmingpoolbereich mit Sonnenliegen und Tagesbetten lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Vorgelagert befindet sich ein wunderschönes Hausriff. Wassersportbegeisterte können segeln, schnorcheln, tauchen (eigenes PADI Tauchcenter), Windsurfen, Kajak fahren und Stand Up Paddles benutzen. Den Aussichtspunkt der Insel erreicht man nach einem kurzen Trekking. Die El Nido Resorts Gruppe betreibt zwei Beach Clubs auf den Privatinseln Entalula und Dibuluan (Änderung vorbehalten). Ein vielfältiges Ausflugsprogramm zu den umliegenden Inseln sowie ein schöner Spa, ein Fitnesscenter, eine Bibliothek und Boutique runden das Angebot ab.
Lage
Auf der Privatinsel Pangulasian an einem traumhaften, weissen Sandstrand. Die Transferzeit vom Flugplatz El Nido auf Palawan beträgt mit dem hoteleigenen Boot ca. 30 Minuten. In El Nido können die Gäste in der resorteigenen Lounge auf die Abfahrt des Bootes warten. Täglich verkehren Flüge zwischen Clark und El Nido. Zudem gibt es eine tägliche Verbindung zwischen Cebu und El Nido plus mehrmals pro Woche zwischen Caticlan (Boracay) sowie Bohol-Panglao und El Nido. Die Flugdauer aus Clark beträgt rund 90 Minuten, von Cebu und Bohol-Panglao sind es rund 1 ¾ Stunden und aus Caticlan eine Stunde.
Angebot
Im Restaurant werden Ihnen Gourmetmenüs und eine Auswahl an edelsten Tropfen serviert. Das Küchenteam legt sehr viel Wert auf Frische und Nachhaltigkeit und verwendet wo immer möglich biologische Zutaten aus eigenem Anbau. An der Beach Bar und der Pool Bar werden Sie mit erfrischenden Getränken verwöhnt.
Zimmer
Die El Nido Resorts sind bekannt für ihr umweltfreundliches und nachhaltiges Konzept. Die 86 m² grossen, luxuriösen Villen sind wunderbar in die herrliche Natur eingebettet. Alle Villen sind in einem zeitgemässen philippinischen Stil mit edelsten Materialien und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, iPod-Station, gratis Internetzugang, Minibar, Safe sowie Kaffee-/Teekocher. Vom 15 m² grossen Balkon geniessen Sie eine unvergessliche Sicht auf das türkisfarbene Wasser, die umliegenden Inseln und die Kalksteinformationen von El Nido.
Treppen führen zu Ihrer Villa oder alternativ fährt Sie ein Hotelbuggy direkt vor die Eingangstür. Diese Villenkategorie verfügt als einzige über eine separate Badewanne.
Die El Nido Resorts sind bekannt für ihr umweltfreundliches und nachhaltiges Konzept. Die 86 m² grossen, luxuriösen Villen sind wunderbar in die herrliche Natur eingebettet. Alle Villen sind in einem zeitgemässen philippinischen Stil mit edelsten Materialien und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Sie verfügen über Klimaanlage, Fernseher, iPod-Station, gratis Internetzugang, Minibar, Safe sowie Kaffee-/Teekocher. Vom 15 m² grossen Balkon geniessen Sie eine unvergessliche Sicht auf das türkisfarbene Wasser, die umliegenden Inseln und die Kalksteinformationen von El Nido.
Canopy Villa (8): Diese Villen liegen in zweiter Reihe im hinteren Teil der Anlage, sind 15-18 m vom Boden erhöht und bieten dadurch eine wunderschöne Aussicht.
Treppen führen zu Ihrer Villa oder alternativ fährt Sie ein Hotelbuggy direkt vor die Eingangstür. Diese Villenkategorie verfügt als einzige über eine separate Badewanne.
Beach Villa (24): Diese Traumvillen liegen direkt am langgezogenen, weissen Sandstrand und nur wenige Schritte vom Swimmingpool entfernt.
Pool Villa (6): Die Poolvillen bieten eine grosszügige Terrasse mit einem 22 m² grossen Pool, von wo aus Sie einen nur durch Palmen eingeschränkten Meerblick geniessen. Diese Villen befinden sich nicht direkt am Strand und etwas weiter weg vom Hauptrestaurant sowie der Lobby und bieten dadurch mehr Ruhe und Privatsphäre.
ab CHF 570.– / pro Person
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