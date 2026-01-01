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Faszinierendes Süd-Myanmar ab Yangon

Eines der wichtigsten Lebensziele jedes Burmesen ist die Pilgerreise zum goldenen Felsen von Kyaiktiyo. Die Legende verspricht, dass jedem, der den Aufstieg dreimal in seinem Leben absolviert, Wohlstand und ein glückliches Leben winken. Aber auch wenn Sie den etwas mühsamen Aufstieg nur einmal bewäl­ti­gen, werden Sie belohnt mit spektakulären Szenerien und einer einzigartigen religiösen Atmosphäre. Weiter südlich besuchen Sie die Stadt Mawlamyine an der Mündung des Thanlwin Flusses und erleben in der Region um Hpa-An die wunderbaren Landschaften mit Karstfelsen, Höhlen und Reisfeldern.
Faszinierendes Süd-Myanmar ab Yangon
Preis auf Anfrage
ab/bis Yangon
Highlights:
- Erhalten Sie einen Eindruck vom Leben auf dem Land
- Bestaunen Sie den weltweit grössten Buddha
- Mit dem Kanu durch Reisfelder rudern
- besichtigen sie den legendären goldenen Felsen
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Yangon - Mawlamyine (M)

Während der rund fünfstündigen Fahrt nach Mawlamyine erhalten Sie einen Eindruck vom Leben auf dem Lande. Unterwegs be­staunen Sie den riesigen Win Sein Tawya, den weltweit grössten liegenden Buddha. In Mawla­myine besichtigen Sie eine katholische Kirche sowie ein Kloster. Den Son­nen­­untergang ge­nies­sen Sie von der als Kipling Pagode bekannten Kyaikthanlan Pagode.

2. Tag Mawlamyine - Hpa-An (F, M)

Vorbei an idyllischen Dörfern führt die Reise in Richtung Hpa-An. In Katoe Kohnut flo­rierte während der Kolonialzeit das Holz­geschäft, davon zeugen die gut erhaltenen Gebäude, Klöster und Pagoden. Die 690 m lange Sadan Höhle beherbergt eine Vielzahl an Buddha­figuren. Am Höhlenende befindet sich ein See und bei ausreichendem Wasser­stand lassen Sie sich im Kanu durch die nahen Reisfelder rudern. Zum Abschluss der heu­ti­gen Reise be­stau­nen Sie in Hpa-An die auf einer Fels­nadel erbaute Kyauk Kalat Pagode.

3. Tag Hpa-An - Thaton - Kyaiktiyo (F, M)

Im sehr einfachen Zug fahren Sie durch die länd­liche Gegend in rund zwei Stunden von Thaton nach Kyaiktiyo. In Kyaiktiyo bringt ein offener Lastwagen die Reisenden über die steile Strasse 14 ½ km bergaufwärts. Zu Fuss werden die letzten 10-15 Minuten zum legendären goldenen Felsen zurückgelegt, welcher magisch an einem Abgrund steht. Die einmalige Atmosphäre und landschaft­liche Schön­heit sind den Fuss­marsch allemal wert.

4. Tag Kyaiktiyo - Bago - Yangon (F, M)

Auf dem Rückweg statten Sie der Stadt Bago einen Besuch ab. Deren Stolz ist die Shwe­maw­daw Pagode, die ein Haar Buddhas bergen soll und höher ist als Yangon’s Shwe­da­gon Pagode. Nachmittags Ankunft in Yangon.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels/best verfügbaren Hotels
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Yangon
  • Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
  • Abreise täglich
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Eintrittsgelder

Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage

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