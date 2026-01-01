Faszinierendes Süd-Myanmar ab Yangon
Faszinierendes Süd-Myanmar ab Yangon
Preis auf Anfrage
ab/bis Yangon
Highlights:
- Erhalten Sie einen Eindruck vom Leben auf dem Land
- Bestaunen Sie den weltweit grössten Buddha
- Mit dem Kanu durch Reisfelder rudern
- besichtigen sie den legendären goldenen Felsen
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Yangon - Mawlamyine (M)
Während der rund fünfstündigen Fahrt nach Mawlamyine erhalten Sie einen Eindruck vom Leben auf dem Lande. Unterwegs bestaunen Sie den riesigen Win Sein Tawya, den weltweit grössten liegenden Buddha. In Mawlamyine besichtigen Sie eine katholische Kirche sowie ein Kloster. Den Sonnenuntergang geniessen Sie von der als Kipling Pagode bekannten Kyaikthanlan Pagode.
2. Tag Mawlamyine - Hpa-An (F, M)
Vorbei an idyllischen Dörfern führt die Reise in Richtung Hpa-An. In Katoe Kohnut florierte während der Kolonialzeit das Holzgeschäft, davon zeugen die gut erhaltenen Gebäude, Klöster und Pagoden. Die 690 m lange Sadan Höhle beherbergt eine Vielzahl an Buddhafiguren. Am Höhlenende befindet sich ein See und bei ausreichendem Wasserstand lassen Sie sich im Kanu durch die nahen Reisfelder rudern. Zum Abschluss der heutigen Reise bestaunen Sie in Hpa-An die auf einer Felsnadel erbaute Kyauk Kalat Pagode.
3. Tag Hpa-An - Thaton - Kyaiktiyo (F, M)
Im sehr einfachen Zug fahren Sie durch die ländliche Gegend in rund zwei Stunden von Thaton nach Kyaiktiyo. In Kyaiktiyo bringt ein offener Lastwagen die Reisenden über die steile Strasse 14 ½ km bergaufwärts. Zu Fuss werden die letzten 10-15 Minuten zum legendären goldenen Felsen zurückgelegt, welcher magisch an einem Abgrund steht. Die einmalige Atmosphäre und landschaftliche Schönheit sind den Fussmarsch allemal wert.
4. Tag Kyaiktiyo - Bago - Yangon (F, M)
Auf dem Rückweg statten Sie der Stadt Bago einen Besuch ab. Deren Stolz ist die Shwemawdaw Pagode, die ein Haar Buddhas bergen soll und höher ist als Yangon’s Shwedagon Pagode. Nachmittags Ankunft in Yangon.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels/best verfügbaren Hotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Yangon
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage