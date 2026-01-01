Kayah - Reise in eine verborgene Welt ab Inle See

1 . Tag Inle See - Aungban - Loikaw (M, A) Mit dem Zug reisen Sie von Shwe Nyaung in rund 2 ½ Stunden bis Aungban und weiter im Auto, vorbei an Feldern mit Gemüse, Früchten und Getreide, nach Loikaw, der kleinen Hauptstadt des Kayah Staates. Der Zugstandard ist einfach, das Erlebnis dafür umso spannender (Fahrplanänderungen möglich; bei Zugausfall erfolgt die Reise im Auto). Unterwegs besuchen Sie den Kaffeeverarbeitungsbetrieb «Behind the Leaf», wo die Ernte der Bauern aus den umliegenden Pa-O Dörfern verarbeitet wird. Übernachtung: Keinnara Loikaw

2 . Tag Loikaw und Umgebung (F, M, A) Nach einem traditionellen Mohingar Frühstück beginnt die Fahrt durch bewaldete Landschaften hoch in die Berge. Unterwegs besuchen Sie den Markt in Demoso (Mo, Mi + Sa). Im abgelegenen Dorf Daw Ta Ma Gyi leben rund 350 Familien der ethnischen Gruppe der Kayah. Beim Mittagessen bei einer Familie lernen Sie die Menschen und ihre Lebensweise kennen.

3 . Tag Loikaw und Umgebung (F, M, A) Sie erleben die morgendlichen Mönchskolonnen vor der Einnahme der letzten Mahlzeit des Tages. Eine kurze Bootsfahrt und eine Wanderung von zwei bis drei Stunden führt Sie in Dörfer, darunter auch Padaung Dörfer. Viele Frauen dieses Volkes tragen lebenslang einen Messing Halsschmuck und beherrschen eine generationenalte Webetechnik. Die Dauer der Wanderung wird Ihren Wünschen angepasst.

4 . Tag Loikaw - Yangon (F) Ihre Reise in den Kayah Staat endet mit dem Flug von Loikaw nach Yangon.