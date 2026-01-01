Der magische goldene Felsen ab Yangon
Der magische goldene Felsen ab Yangon
Preis auf Anfrage
ab/bis Yangon
Highlights:
- Bewundern sie die Klosteranlage Kya Khet Wai und Shwemawdaw Pagode
- Treffen Sie auf die Pilger
- Traumhafte Aussichten
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Yangon - Bago - Kyaiktiyo (M)
Durch eine schöne Landschaft führt Sie Ihre Reise von Yangon nach Bago, wo Sie die Klosteranlage Kya Khet Wai und die Shwemawdaw Pagode bewundern. Die bekannteste Pagode Bagos ist höher als Yangon’s berühmte Shwedagon Pagode. Nach dem Mittagessen reisen Sie nach Kinpun und treffen dort auf die Pilger. Sie fahren im offenen Lastwagen über eine steile Strasse 14 ½ km den Berg hoch.
Auf Schusters Rappen werden die letzten 10-15 Minuten zur Pagode zurück gelegt - ein Leichtes angesichts der wunderschönen Landschaft und der traumhaften Aussicht! Auch die Begegnungen mit den Pilgern lohnen diesen Fussmarsch. Der goldene Felsen von Kyaiktiyo mit seiner goldenen Stupa, über dem Abgrund balancierend, bietet einen magischen Anblick! Übernachtung im einfachen Hotel.
2. Tag Kyaiktiyo - Yangon (F, M)
Sie sind Frühaufsteher? Umso besser: kehren Sie noch vor dem Frühstück zum goldenen Felsen zurück und geniessen Sie die mystische Atmosphäre an diesem heiligen Ort! Vom Frühstück gestärkt beginnt die Rückreise vom Berg hinunter. Wer will, kann auch bis nach Kinpun wandern und die Schönheit dieser Gegend in vollen Zügen geniessen. Auf der Rückfahrt besuchen Sie in Bago die Shwethalyaung Pagode, eine der schönsten Pagoden des Landes, sowie die Kyaik Pun Pagode mit vier Rücken an Rücken sitzenden Buddha Statuen.
Bei Htauk Kyan, rund 25 km vor Yangon, legen Sie beim Alliierten Friedhof einen Halt ein. Hier befinden sich die sorgsam gepflegten Gräber von über 6’000 im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Gegen Abend treffen Sie in Yangon ein.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in einfachem Hotel
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Yangon
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage