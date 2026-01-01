Der magische goldene Felsen ab Yangon

Yangon - Bago - Kyaiktiyo (M)

Durch eine schöne Landschaft führt Sie Ihre Reise von Yangon nach Bago, wo Sie die Klo­ster­anlage Kya Khet Wai und die Shwe­maw­daw Pagode bewundern. Die bekan­n­teste Pagode Bagos ist höher als Yangon’s be­rühmte Shwedagon Pagode. Nach dem Mit­tag­essen reisen Sie nach Kinpun und treffen dort auf die Pil­ger. Sie fahren im offenen Last­wa­gen über eine steile Strasse 14 ½ km den Berg hoch.

Auf Schusters Rappen werden die letzten 10-15 Minuten zur Pagode zurück gelegt - ein Leichtes angesichts der wunderschönen Land­­schaft und der traumhaften Aus­sicht! Auch die Be­­geg­­nun­gen mit den Pilgern lohnen diesen Fuss­mar­sch. Der goldene Fel­sen von Kyaiktiyo mit seiner goldenen Stupa, über dem Abgrund balancierend, bietet einen magischen An­­blick! Über­nach­tung im einfachen Hotel.