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Der magische goldene Felsen ab Yangon

Eine der interessantesten Kurzreisen in Myanmar ist sicherlich diejenige nach Kyaiktiyo, an eine der heiligsten budd­histi­schen Stätten des Landes. Der Anblick ist unglaublich: hier thront eine Stupa auf einem Felsen, der gemäss Legende nur dank eines Haares von Buddha in Balance gehalten wird...
Der magische goldene Felsen ab Yangon
Preis auf Anfrage
ab/bis Yangon
Highlights:
- Bewundern sie die Klosteranlage Kya Khet Wai und Shwemawdaw Pagode
- Treffen Sie auf die Pilger
- Traumhafte Aussichten
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Yangon - Bago - Kyaiktiyo (M)

Durch eine schöne Landschaft führt Sie Ihre Reise von Yangon nach Bago, wo Sie die Klo­ster­anlage Kya Khet Wai und die Shwe­maw­daw Pagode bewundern. Die bekan­n­teste Pagode Bagos ist höher als Yangon’s be­rühmte Shwedagon Pagode. Nach dem Mit­tag­essen reisen Sie nach Kinpun und treffen dort auf die Pil­ger. Sie fahren im offenen Last­wa­gen über eine steile Strasse 14 ½ km den Berg hoch.

Auf Schusters Rappen werden die letzten 10-15 Minuten zur Pagode zurück gelegt - ein Leichtes angesichts der wunderschönen Land­­schaft und der traumhaften Aus­sicht! Auch die Be­­geg­­nun­gen mit den Pilgern lohnen diesen Fuss­mar­sch. Der goldene Fel­sen von Kyaiktiyo mit seiner goldenen Stupa, über dem Abgrund balancierend, bietet einen magischen An­­blick! Über­nach­tung im einfachen Hotel.

2. Tag Kyaiktiyo - Yangon (F, M)

Sie sind Frühaufsteher? Umso besser: kehren Sie noch vor dem Frühstück zum goldenen Felsen zurück und genies­sen Sie die mystische Atmosphäre an diesem heiligen Ort! Vom Frühstück gestärkt beginnt die Rück­reise vom Berg hinunter. Wer will, kann auch bis nach Kinpun wandern und die Schönheit dieser Ge­gend in vollen Zügen genies­sen. Auf der Rückfahrt besuchen Sie in Bago die Shwe­thal­yaung Pagode, eine der schönsten Pagoden des Landes, sowie die Kyaik Pun Pagode mit vier Rücken an Rücken sitzenden Buddha Sta­tuen.

Bei Htauk Kyan, rund 25 km vor Yangon, legen Sie beim Alliierten Friedhof einen Halt ein. Hier befinden sich die sorgsam gepflegten Gräber von über 6’000 im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Gegen Abend treffen Sie in Yangon ein.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in einfachem Hotel
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Yangon
  • Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
  • Abreise täglich
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Eintrittsgelder

Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage

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