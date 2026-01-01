Das Goldene Land ab Yangon

1 . Tag Yangon - Bagan (M) Sie werden in Ihrem Hotel in Yangon abgeholt und zum Flug­hafen gefahren. Per Flug gelangen Sie nach Bagan und Sie werden staunen: tausende von Tempelruinen ­bedecken die Ebene von Ba­gan, dessen Blütezeit vom 11. bis 13. Jahr­hundert dauerte. Sie besuchen die wich­tigsten Tempel, ein schönes, aus Holz gebautes Kloster aus dem 18. Jahrhundert und geniessen die fantastische Abend­­stimmung über der Ebene von Bagan.

2 . Tag Bagan - Mandalay (F, M) Nach einem kurzen Flug erreichen Sie Mandalay, die zweit­grösste Stadt des Landes. Die Handwerkskunst ist hier stark ausgeprägt und noch heute können zahlreiche Hand­werks­stät­ten mit traditionellen Arbeitsmethoden besichtigt werden. Sie erleben einen ereignisreichen Tag und sehen die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

3 . Tag Mandalay, Mingun und Amarapura (F, M) Eine Bootsfahrt auf dem Irrawaddy Fluss bringt Sie nach Mingun. Sie bestaunen die gigantische Glocke und die riesige, nie vollendete Pagode. Anschliessend reisen Sie nach Amarapura. Eigentlich bedeutet Amarapura «Stadt der Un­sterblichkeit», doch hier erwies sich Nomen nicht als Omen: Amarapura konnte sich nur wenige Jahre lang als Hauptstadt behaupten. Sie besuchen die über zweihundert Jahre alte U-Bein Teakholzbrücke sowie ein Kloster mit einer grossen Sammlung von Buddhastatuen.

4 . Tag Mandalay - Heho - Inle See (F, M) Nach einem kurzen Inlandflug landen Sie in Heho im Shan Staat. Vorbei an üppigen Feldern gelangen Sie zuerst zum «Red Mountain» Weingut und anschliessend an den idyllischen Inle See, einem aussergewöhnlich schönen Flecken Erde. Sie sind im Boot unterwegs, sehen die Fischer, schwimmende Gärten und beobachten das tägliche Leben am Wasser.

5 . Tag Inle See (F, M) Per Boot gelangen Sie nach Maing Thauk. Sie spazieren durch das Dorf und wandern weiter zu einem Kloster (Wanderung: ca. zwei Stunden). Die Ruhe an diesem Ort sorgt für eine friedliche Idylle. Nach dem Mittagessen im «Inthar Heritage House» mit der Zucht von Burmesischen Katzen und einer reizvollen Bootsfahrt besichtigen Sie die Tempel von Inn Thein.

6 . Tag Inle See - Heho (F) Die Rundreise endet mit dem Transfer zum Flughafen Heho.