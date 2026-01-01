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Das Goldene Land ab Yangon

Nicht wenige Besucher berichten begeistert, Myanmar sei einer der schönsten Flecken, den sie je ­er­blickt hätten. Myanmar ist das Land der glitzernden Pagoden und blendend weissen Stupas - und ein regelrechter Vielvölkerstaat, denn die rund 54 Millionen Einwohner gehören über 135 ­ver­schie­denen ethnischen Gruppen an. Lassen Sie sich auf dieser kompakten Rundreise von den einmaligen Natur­schönheiten, den wichtigsten kultu­rellen Höhepunkten und den enorm freundlichen Menschen begeistern.
Das Goldene Land ab Yangon
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights:
- Tausende von Tempelruinen auf Ihrem Weg
- Die schönsten Sehenswürdigkeiten Mandalays
- Besuchen Sie das "Red Mountain" Weingut
- Der Idyllische Inle See
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Yangon - Bagan (M)

Sie werden in Ihrem Hotel in Yangon abgeholt und zum Flug­hafen gefahren. Per Flug gelangen Sie nach Bagan und Sie werden staunen: tausende von Tempelruinen ­bedecken die Ebene von Ba­gan, dessen Blütezeit vom 11. bis 13. Jahr­hundert dauerte. Sie besuchen die wich­tigsten Tempel, ein schönes, aus Holz gebautes Kloster aus dem 18. Jahrhundert und geniessen die fantastische Abend­­stimmung über der Ebene von Bagan.

2. Tag Bagan - Mandalay (F, M)

Nach einem kurzen Flug erreichen Sie Mandalay, die zweit­grösste Stadt des Landes. Die Handwerkskunst ist hier stark ausgeprägt und noch heute können zahlreiche Hand­werks­stät­ten mit traditionellen Arbeitsmethoden besichtigt werden. Sie erleben einen ereignisreichen Tag und sehen die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

3. Tag Mandalay, Mingun und Amarapura (F, M)

Eine Bootsfahrt auf dem Irrawaddy Fluss bringt Sie nach Mingun. Sie bestaunen die gigantische Glocke und die riesige, nie vollendete Pagode. Anschliessend reisen Sie nach Amarapura. Eigentlich bedeutet Amarapura «Stadt der Un­sterblichkeit», doch hier erwies sich Nomen nicht als Omen: Amarapura konnte sich nur wenige Jahre lang als Hauptstadt behaupten. Sie besuchen die über zweihundert Jahre alte U-Bein Teakholzbrücke sowie ein Kloster mit einer grossen Sammlung von Buddhastatuen.

4. Tag Mandalay - Heho - Inle See (F, M)

Nach einem kurzen Inlandflug landen Sie in Heho im Shan Staat. Vorbei an üppigen Feldern gelangen Sie zuerst zum «Red Mountain» Weingut und anschliessend an den idyllischen Inle See, einem aussergewöhnlich schönen Flecken Erde. Sie sind im Boot unterwegs, sehen die Fischer, schwimmende Gärten und beobachten das tägliche Leben am Wasser.

5. Tag Inle See (F, M)

Per Boot gelangen Sie nach Maing Thauk. Sie spazieren durch das Dorf und wandern weiter zu einem Kloster (Wanderung: ca. zwei Stunden). Die Ruhe an diesem Ort sorgt für eine friedliche Idylle. Nach dem Mittagessen im «Inthar Heritage House» mit der Zucht von Burmesischen Katzen und einer reizvollen Bootsfahrt besichtigen Sie die Tempel von Inn Thein.

6. Tag Inle See - Heho (F)

Die Rundreise endet mit dem Transfer zum Flughafen Heho.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklassehotels
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Yangon bis Flughafen Heho
  • Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl). Die Englisch sprechende Reiseleitung reist auf den Inlandflügen nicht mit
  • Abreise täglich
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Inlandflüge in Economy Class
  • Sämtliche Eintrittsgelder
Nicht enthalten
  • Visum für Myanmar
  • Allfällige obligatorische Galadinner am 24.12. & 31.12.
  • Weiterflug ab Heho

Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage

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