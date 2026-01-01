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Wandern im malerischen Shan Staat (3 Tage) ab Heho oder Inle See

Der Shan Staat besteht mehrheitlich aus hügligem und bergigem Gelände und ist dank seiner reizvollen Landschaft bestens für schöne Wandertouren geeignet. Die Einheimischen setzen sich aus mehreren ethnischen Gruppen zusammen. Die Vielfalt möglicher Routen ist gross und kann bei der Planung in Dauer und Schwierigkeitsgrad Ihren Wünschen angepasst werden. Je nach Route finden Über­nach­tungen unterwegs in Dörfern oder Klöstern statt. Gerne stellen wir Ihnen Ihr individuelles Programm zusammen.

The Hotel Kalaw Hill Lodge, auf 1’300 m ü. M. gelegen, ist ideale Basis und Ausgangs­punkt für mehrtägige Wanderprogramme in der Region um Kalaw, bei denen Sie auch mit der Bevöl­kerung in Kontakt kommen.

Wandern im malerischen Shan Staat (3 Tage) ab Heho oder Inle See
Preis auf Anfrage
ab/bis Heho oder Inle See
Highlights:
- Leichte Wanderungen
- Endlos scheinende Hügel
- Farbenfroher Markt
- Wunderschöne Ausblicke
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Heho/Inle See - Kalaw (A)

Fahrt vom Flughafen Heho (ca. 1 Stunde) oder vom Inle See (ca. 1 ¾ Stunden) durch eine Landschaft endlos scheinender Hügel nach Kalaw. Besuch des farbenfrohen Marktes sowie des verehrten Bambus Buddha Hnee Paya. Nach An­kunft in der Lodge bleibt Zeit für einen Rundgang durch die Farm.

2. Tag Kalaw und Umgebung (F, M, A)

Autofahrt zum Ausgangspunkt der heutigen Wanderung, welche Sie durch reizvolle Landschaften und intakte Natur mit Primär­wäldern führt. Unterwegs geniessen Sie schöne Ausblicke auf Landschaft und Felder und erblicken Arten wilder Orchideen. Dauer der Wanderung: ca. 5-6 Stunden

3. Tag Kalaw - Heho/Inle See (F)

Nach der Besichtigung eines Klosters besuchen Sie zu Fuss zwei Dörfer. Beim Danu Stamm kommen Sie bei einer Tasse Tee mit den Einheimischen ins Gespräch und lernen da­nach ein Dorf mit ursprünglich aus Nepal eingewanderten Be­­wohn­ern kennen. Zum Abschluss erfolgt die Fahrt an den Flug­hafen von Heho oder zu Ihrem Hotel am Inle See.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer im The Hotel Kalaw Hill Lodge
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen Heho oder Hotel am Inle See
  • Privattour mit Englisch sprechende Wanderleitung, keine Reiseleitung auf den Transfers
  • Abreise täglich vom 01.08. bis 31.05.
  • Mahlzeiten wie beschrieben

Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage

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