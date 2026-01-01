Wandern im malerischen Shan Staat (3 Tage) ab Heho oder Inle See
Wandern im malerischen Shan Staat (3 Tage) ab Heho oder Inle See
Preis auf Anfrage
ab/bis Heho oder Inle See
Highlights:
- Leichte Wanderungen
- Endlos scheinende Hügel
- Farbenfroher Markt
- Wunderschöne Ausblicke
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Heho/Inle See - Kalaw (A)
Fahrt vom Flughafen Heho (ca. 1 Stunde) oder vom Inle See (ca. 1 ¾ Stunden) durch eine Landschaft endlos scheinender Hügel nach Kalaw. Besuch des farbenfrohen Marktes sowie des verehrten Bambus Buddha Hnee Paya. Nach Ankunft in der Lodge bleibt Zeit für einen Rundgang durch die Farm.
2. Tag Kalaw und Umgebung (F, M, A)
Autofahrt zum Ausgangspunkt der heutigen Wanderung, welche Sie durch reizvolle Landschaften und intakte Natur mit Primärwäldern führt. Unterwegs geniessen Sie schöne Ausblicke auf Landschaft und Felder und erblicken Arten wilder Orchideen. Dauer der Wanderung: ca. 5-6 Stunden
3. Tag Kalaw - Heho/Inle See (F)
Nach der Besichtigung eines Klosters besuchen Sie zu Fuss zwei Dörfer. Beim Danu Stamm kommen Sie bei einer Tasse Tee mit den Einheimischen ins Gespräch und lernen danach ein Dorf mit ursprünglich aus Nepal eingewanderten Bewohnern kennen. Zum Abschluss erfolgt die Fahrt an den Flughafen von Heho oder zu Ihrem Hotel am Inle See.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer im The Hotel Kalaw Hill Lodge
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen Heho oder Hotel am Inle See
- Privattour mit Englisch sprechende Wanderleitung, keine Reiseleitung auf den Transfers
- Abreise täglich vom 01.08. bis 31.05.
- Mahlzeiten wie beschrieben
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage