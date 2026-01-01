Wandern im malerischen Shan Staat (4 Tage) ab Heho oder Inle See
Wandern im malerischen Shan Staat (4 Tage) ab Heho oder Inle See
Preis auf Anfrage
ab/bis Heho oder Inle See
Highlights:
- Leichte Wanderungen
- Endlos scheinende Hügel
- Farbenfroher Markt
- Wunderschöne Ausblicke
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Heho/Inle See - Kalaw (A)
Fahrt vom Flughafen Heho oder Ihrem Hotel am Inle See nach Kalaw. Besuch des farbenfrohen Marktes sowie des verehrten Bambus Buddha Hnee Paya. Nach Ankunft in der Lodge bleibt Zeit für einen Rundgang durch die Farm.
2. Tag Kalaw - Sin Taung (F, M, A)
Zu Fuss gelangen Sie in ein Dorf der Danu, kommen bei einer Tasse Tee mit den Einheimischen ins Gespräch und lernen danach noch ein Dorf mit ursprünglich aus Nepal eingewanderten Bewohnern kennen. Am Bahnhof Kalaw besteigen Sie den einfachen Zug nach Sin Taung. Während der rund einstündigen Fahrt zieht die malerische Landschaft an Ihnen vorbei. Die Nacht verbringen Sie in einer sehr einfachen Unterkunft mit Gemeinschaftstoilette (ohne Warmwasser) im Dorf Sin Taung. Ihr Gepäck für die Nacht wird transportiert.
3. Tag Sin Taung - Kalaw (F, M, A)
Für die Mühen des Aufstiegs nach Hinkha Gone werden Sie mit dem Mittagessen und einer herrlichen Aussicht belohnt. Durch reizvolle Landschaften mit Wäldern und Feldern gelangen Sie zurück zur Lodge. Dauer Wanderung: ca. 5-6 Stunden
4. Tag Kalaw - Heho/Inle See (F)
Nach dem Frühstück erfolgt die Weiterreise zum Flughafen von Heho oder zu Ihrem Hotel am Inle See.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in The Hotel Kalaw Hill Lodge (2 Nächte) und in einer einfacher Lodge (1 Nacht)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen Heho oder Hotel am Inle See
- Privattour mit Englisch sprechende Wanderleitung, keine Reiseleitung auf den Transfers
- Abreise täglich vom 01.08. bis 31.05.
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Zugfahrt Kalaw–Sin Taung
- Gepäcktransport
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage