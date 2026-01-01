Die Bergstämme von Kyaing Tong ab Kyaing Tong
Die Bergstämme von Kyaing Tong ab Kyaing Tong
Preis auf Anfrage
ab/bis Kyaing Tong
Highlights:
- Einblicke in das bescheidene, traditionelle Leben der Bewohner der kleine Dörfer
- Fantastische Aussichten auf die Terrassenreisfelder
- Wunderschöne Hügellandschaften
- Region mit einer kulturellen und ethnischen Vielfalt
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kyaing Tong (M, A)
Ihre Reiseleitung empfängt Sie am Flughafen von Kyaing Tong und zeigt Ihnen die Sehenswürdigkeiten des Städtchens. Übernachtung im einfachen Princess Hotel .
2. Tag Kyaing Tong und Umgebung (F, M, A)
Sie besuchen die Dörfer der Bergstämme Akha, Lahu sowie Arn und erhalten Einblicke in das bescheidene, traditionelle Leben dieser Minderheiten. Die Akha mit ihren bunten Trachten stellen eine grössere Gruppe unter den hier ansässigen Stämmen. Zum ersten Dorf gelangen Sie per Fahrzeug, danach geht es zu Fuss zum Dorf Panle. Nach einem steilen Anstieg erreichen Sie nach rund dreissig Minuten das Dorf des Arn Stammes auf einem Hügel gelegen.
Die Aussicht auf die Terrassenreisfelder und Gebirgszüge ist fantastisch! Nach dem Picknick Mittagessen erfolgt die Rückfahrt nach Kyaing Tong mit dem Besuch eines Palaung Dorfes unterwegs. Dauer der Wanderung ca. 1 ½ Stunden.
3. Tag Kyaing Tong und Umgebung (F, M, A)
Im Auto oder nach einer zweistündigen Wanderung erreichen Sie ein Akha Dorf auf dem Hokyin Berg mit einem aussergewöhnlich schönen Ausblick auf die umliegenden Hügellandschaften. Nach einem Picknick treten Sie den Rückweg an und statten unterwegs einem Lackwaren Laden mit lokalen Handarbeiten einen Besuch ab.
4. Tag Kyaing Tong (F, M)
Der farbenfrohe Markt führt Ihnen nochmals die kulturelle und ethnische Vielfalt dieser Region vor Augen, hier bieten Angehörige der verschiedenen Bergstämme ihre Waren zum Kauf an. Mit dem Transfer zum Flughafen endet Ihr Besuch im östlichen Shan Staat.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in einem einfachen Hotel
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen Kyaing Tong
- Privattour mit eigener, englisch sprechender Reiseleitung
- Abreise täglich (vorbehältlich Flugplan nach Kyaing Tong)
- Mahlzeiten wie beschrieben
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage