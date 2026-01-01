Ausflug in die Chin Berge ab Bagan

Der Chin Staat ist das am wenigsten entwickelte Gebiet Myanmars und ein vom Tourismus noch kaum entdeckter Fleck auf der Landkarte Asiens. Die traumhaften Berglandschaften und die liebenswerte Be­völkerung, welche seit der Koloniali­sierungszeit und den Besuchen durch Missionare nur beschränkte Kontakte mit westlichen Gästen hatte, machen diese Reise besonders lohnenswert. Die Einwohner des Chin Staates, deren ältere Frauen durch ihre Gesichtstätowierungen auffallen, leben hauptsächlich als indigene Bergstämme weit verstreut im ganzen Gebiet.

Einige Fahrten erfolgen auf Naturstrassen sowie auf Pisten und die Witterung bestimmt den Ablauf dieser Reise massgeblich. Die Fahrten werden mit 4x4 Fahrzeugen unternommen und die Übernachtungen um den Mount Victoria Nationalpark erfolgen in einfachen, zweckmässigen Hotels.