Ausflug in die Chin Berge ab Bagan
Ausflug in die Chin Berge ab Bagan
Preis auf Anfrage
ab/bis Bagan
Highlights:
- Atemberaubende Aussichten
- Wohnen Sie der Sonntagsmesse bei
- Kontakt mit der neugierigen Bevölkerung
- Besuchen Sie eine Tabakplantage und sehen Sie die Fertigung von Zigarren
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Bagan – Chauk – Salay (M, A)
Die erste Etappe Ihrer Reise führt von Bagan nach Salay, einem lieblichen Ort an den Ufern des Irrawaddy Flusses mit vielen Klöstern und britischen Kolonialgebäuden. Bei Chauk sehen Sie alte Ölförderanlagen und tauchen anschliessend während eines Spaziergangs in einem Dorf, wo Ihnen ein lokales Mittagessen zubereitet wird, ins typische dörfliche Landleben ein. In Salay besuchen Sie die Sehenswürdigkeiten des Ortes einschliesslich dem bemerkenswerten Yokesone Kloster. Es ist auf 154 Teakpfählen errichtet und mit detaillierten Holzschnitzereien geschmückt (montags und an Feiertagen geschlossen).
2. Tag Salay – Kanpetlet (F, M, A)
Unweit von Salay steigen die Chin Hügel an und die Landschaft wechselt von der trockenen Ebene in die grüne, alpine Zone mit atemberaubenden Aussichten über Täler und Bergkuppen. Unterwegs besuchen Sie Dörfchen mit einem seit jeher kaum veränderten Leben der herzlichen Bevölkerung. Die reine Fahrzeit von Salay nach Kanpetlet beträgt etwa vier Stunden.
3. Tag Kanpetlet (F, M, A)
Die Chin Bevölkerung ist seit der frühen Kolonialisierung mehrheitlich christianisiert und so ist es ein besonderes Er-lebnis, der Sonntagsmesse beizuwohnen. Der Gottesdienst verbindet die Bergvölker, wovon einige lange Märsche in Kauf nehmen. Hauptsächlich zu Fuss unternehmen Sie heute Besuche in kleinen Dörfchen und verfolgen die Bevölkerung bei ihren Tätigkeiten in den Feldern oder im Dorf.
4. Tag Kanpetlet – Mindat (F, M, A)
Auf der Fahrt von Kanpetlet nach Mindat traversieren Sie den Nationalpark beim Mount Victoria, welcher bekannt ist für seine intakte Natur mit einem grossen Vorkommen an Vögeln und Wildtieren. Mit etwas Glück sehen Sie, wie Bergvölker mit ihrer Beute nach Hause zurückkehren.
5. Tag Mindat (F, M, A)
Die grösste Siedlung in den Chin Bergen ist Mindat auf 1’480 m ü. M. Ein Streifzug durch den Ort und den Markt ist ein interessantes Erlebnis. Sie kommen mit der Bevölkerung in Kontakt und begegnen gesichtstätowierten Frauen. In einem kleinen, improvisierten Museum sehen Sie Funde und traditionelle Gebrauchsgegenstände aus dem Chin Staat. Lohnenswert ist auch der Besuch im Kloster und der Pagode auf einem Hügel mit toller Panoramasicht auf die Bergketten.
6. Tag Mindat - Pakokku - Bagan (F, M)
Ihrer Reise zurück nach Bagan führt via Pakokku, wo Sie die Fertigung von Zigarren verfolgen und den Thanakamarkt (an Markttagen) besuchen. Über die längste Brücke Myanmars, einem eindrücklichen Bauwerk, überqueren Sie den Irrawaddy Fluss und treffen gegen Abend in Bagan ein.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in einfachen Hotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel Bagan
- Privattour mit Englisch sprechender, eigener Reiseleitung, mit zusätzlichen Lokalführern wo nötig
- Abreise jeden Freitag (andere Abfahrtstage auf Anfrage)
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Fahrten mit 4x4 Fahrzeugen (Mitsubishi Pajero oder ähnlich)
Preise
6 Tage / 5 Nächte Preis auf Anfrage