Höhepunkte Balis ab Bali
Höhepunkte Balis ab Bali
ab CHF 1150.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights:
- Imposante Vulkanlandschaften unterwegs
- Spiritueller «Muttertempel» Besakih
- Einladender Wasserpalast Tirta Gangga
- Schnorchelausflug an der Ostküste Balis
- Wanderung durch unberührte Bergregion
- Schmackhafte balinesische Küche kosten
- Pittoresker Ulun Danu Wassertempel
- Fruchtbare Region um Munduk
- Spaziergang durch Kaffeeplantagen
- Faszinierender Westbali Nationalpark
- Durch Kunstmarkt Ubuds schlendern
- Spektakulärste Reisterrassen Balis
- Elefantenhöhlen Goa Gajah
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Südbali/Flughafen - Candi Dasa (M)
Ihre Reiseleitung empfängt Sie in Ihrem Hotel in Südbali oder am Flughafen. Der Auftakt Ihrer Reise führt Sie ins Inselinnere nach Kintamani und auf dieser ersten Etappe erwartet Sie bereits ein Höhepunkt. Sie durchqueren die faszinierende Vulkanlandschaft und passieren idyllische Bergdörfer. Das Panorama ist überwältigend und der Ausblick zum Mount Batur und dem Kratersee ist einmalig. Der 1’717 m hohe Berg ist eines der Wahrzeichen Balis und der aktivste Vulkan der «Götterinsel».
Ihre Reise führt weiter zum zweiten berühmten Vulkan Balis, dem Mount Agung. Der 3’142 m hohe Mount Agung ist zugleich der höchste wie auch der heiligste Berg auf der Insel. An den Hängen des Mount Agung folgt eine spirituelle Pause beim Besakih Tempel. Das als «Muttertempel» aller balinesischen Tempel bezeichnete hinduistische Heiligtum wurde im 8. Jahrhundert gegründet. Vor Ihrer Ankunft in Candi Dasa/Manggis besuchen Sie die heilige Fledermaushöhle Goa Lawah, welche von tausenden Fledermäusen bewohnt wird.
2. Tag Candi Dasa - Tulamben - Tembok/Kubu (F, M, A)
Zu Beginn der heutigen Reise statten Sie Tirta Gangga einen Besuch ab. Tirta Gangga ist ein einladender Wasserpalast mit Springbrunnen, Wasserbecken, Teichen mit Lotusblumen und heissen Quellen. Das Mittagessen wird Ihnen in einem schön gelegenen Restaurant mit traditioneller, authentisch balinesischer Küche serviert. Gestärkt machen Sie sich auf in Richtung der Küste. Die Gewässer vor der Ostküste sind ein Unterwasserparadies, welches Ihnen bestimmt gefallen wird. Beim Schnorcheln in Tulamben erleben Sie die farbenfrohe Welt unter Wasser. Ihr heutiges Zuhause ist ein kleines Resort direkt am Meer in einer vom Tourismus bislang noch kaum berührten Gegend.
3. Tag Tembok/Kubu - Muntigunung - Tembok/Kubu (F, M, A)
Während einer rund 1½-stündigen moderaten Wanderung besuchen Sie die Dörfer Kulkul und Cangkeng in der unberührten und wirtschaftlich unterentwickelten Bergregion Muntigunung. Dieses Programm führen wir in Zusammenarbeit mit der Schweizer Hilfsorganisation «Zukunft für Kinder» durch, welche in dieser Region aktiv ist und mithilft, die Lebensumstände und Zukunftschancen der Einheimischen in dieser wasserarmen Gegend zu verbessern. Unterwegs lernen Sie auch die Projekte der Organisation in den Dörfern kennen. Die Wanderung wird in einer Kleingruppe zusammen mit anderen Teilnehmern sowie mit lokaler, Englisch sprechender Begleitung durchgeführt. Nach dem Mittagessen steht Ihnen der Rest des Tages zu Ihrer freien Verfügung.
4. Tag Tembok/Kubu - Munduk (F, M)
Auf dem Weg in die Bergregion von Munduk legen Sie am Beji Tempel in Sangsit einen Halt ein. Der kleine Tempel aus dem 15. Jahrhundert gehört zu den sehenswertesten Heiligtümern der Region. Im Anschluss folgt eine kurze Besichtigung der ehemaligen Hauptstadt Singaraja an der Nordküste. Das Mittagessen wird Ihnen in einem Restaurant mit traumhafter Aussicht in die üppige, tropische Natur serviert.
Durch eine der schönsten Regionen Balis, dem Bergland mit den Bratan-, Buyan- und Tamblingan-Seen, reisen Sie zum kleinen, idyllisch gelegenen Ort Munduk. Die sehr fruchtbare Umgebung von Munduk ist geprägt von Reisterrassen, dichten Wäldern und ausgedehnten Plantagen. Bevor Sie Munduk erreichen, besichtigen Sie den sehenswerten, an den Ufern des Bratan Sees stehenden Ulun Danu Wassertempel. Dieser anmutende Hindutempel stammt aus dem 17. Jahrhundert.
5. Tag Munduk - Pejarakan (Westbali Nationalpark) (F)
Während dem morgendlichen Spaziergang in den Kakao-, Kaffee- und Gewürznelkenplantagen erfahren Sie Interessantes zur hiesigen Fauna und Flora sowie über den Anbau und die Verarbeitung dieser Pflanzen, welche im idealen Klima dieser Gegend bestens gedeihen. In der Umgebung befinden sich auch zahlreiche Wasserfälle und Ihre Reiseleitung wird Sie zu einem davon begleiten. Am Nachmittag folgt die Weiterreise in den Westbali Nationalpark, wo der Rest des Tages zu Ihrer freien Verfügung steht.
6. Tag Pejarakan (Westbali Nationalpark) (F)
Der bergige Westbali Nationalpark besteht aus Wäldern, Mangroven, Stränden und den umliegenden geschützten Gewässern. Der Park ist die Heimat zahlreicher Wildtierarten sowie einer grossen Vogelpopulation. Rund 30 Minuten Bootsfahrt entfernt befindet sich der Menjangan Meeresnationalpark mit der gleichnamigen Insel und guten Tauch- sowie Schnorchelgebieten. Sie geniessen einen freien Tag in dieser traumhaften Umgebung abseits der grossen Touristenzentren und der Hauptreiserouten. Vor Ort buch- und zahlbar sind diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Vogelbeobachtungen, Wander- und Velotouren sowie Massagen.
7. Tag Pejarakan (Westbali Nationalpark) - Ubud (F, M)
Ihre Reise vom Westbali Nationalpark in die Künstlerstadt Ubud im Inselinneren führt Sie von der Nordküste hinauf durch die Region von Pupuan. Hier befinden sich die spektakulärsten Reisterrassen Balis. Der Anblick dieser Landschaften ist einmalig und Fotosujets ergeben sich zuhauf. Unterwegs legen Sie einen Halt ein beim sehenswerten «Tempel des schwimmenden Gartens» Taman Ayun aus dem 17. Jahrhundert sowie bei den bekannten Elefantenhöhlen Goa Gajah.
In Ubud, der Stadt der Künstler und Kreativen, schlendern Sie über den Kunstmarkt und erhalten dabei Einblicke in das vielseitige Schaffen der hiesigen Künstlerkolonie. Ubud liegt eingebettet in eine liebliche Landschaft und ist umgeben von Flusstälern, Wäldern und Reisfeldern.
8. Tag Ubud - Südbali/Flughafen (F)
Der Morgen steht Ihnen zu Ihrer freien Verfügung. Nehmen Sie sich Zeit, um in die Stimmung Ubuds einzutauchen. Sie finden hier eine Vielzahl an Geschäften, Galerien und Museen. Anschliessend werden Sie in Ihr gebuchtes Strandhotel in Südbali gefahren, zum Flughafen begleitet oder es folgt die individuelle Verlängerung Ihres Aufenthaltes in Ubud.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklasshotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel in Südbali oder Flughafen
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Muntigunung Wanderung zusammen mit anderen Teilnehmern
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1150.– / pro Person