1 . Tag Südbali/Flughafen - Lovina Ihre Balireise beginnt mit einem der Wahrzeichen der Insel, dem verehrten Tempel Tanah Lot. Der wohl bekannteste Tempel Balis steht auf einem Fels und gibt mit dem Ozean im Hintergrund ein anmutendes Bild ab. Auf dem Weg an die Nordküste durchqueren Sie die Insel und kommen dabei in Pupuan vorbei. Der Ort wird umgeben von beeindruckenden Reisterrassen. Sie besichtigen die heissen Quellen von Banjar, statten dem grössten buddhistischen Tempel der Insel einen Besuch ab und erreichen im Laufe des Nachmittags die ruhige Nordküste.

2 . Tag Lovina - Candi Dasa (F) Die heutige Etappe führt Sie an die Ostküste Balis, dabei durchqueren Sie faszinierende vulkanische Land­schaf­ten und passieren idyllische Bergdörfer. Das Panorama ist überwältigend! Der sich schlängelnden Bergstrasse folgen Sie hinauf bis nach Kintamani und geniessen den Ausblick zum Mount Batur mit seinem riesigen Kratersee. An den Hängen des Mount Agung folgt eine spirituelle Pause beim Besakih Tempel. Bevor Sie in Ihrem Hotel eintreffen, können Sie noch einmal eindrückliche Reisfelder bestaunen.

3 . Tag Candi Dasa - Ubud (F) Von der beschaulichen Ostküste reisen Sie in die Künstler­stadt Ubud im Landesinnern. Unterwegs nach Ubud legen Sie Halt ein bei verschiedenen Sehenswürdig­keiten wie den Fledermaushöhlen Goa Lawah, Kertagosa, dem traditionell balinesischen Dorf Penglipuran und einem Dorf bekannt für seine Holzschnitzereien und handgefertigten Artikel.

4 . Tag Ubud - Südbali/Flughafen (F) Am Morgen haben Sie Zeit zu Ihrer freien Verfügung in Ubud. Entlang der Hauptstrasse befinden sich zahlreiche Geschäfte mit Kunstgegenständen. Kunst und Kultur wird in Ubud seit jeher gross geschrieben. Bevor Sie Ubud verlassen, besuchen Sie eine lokale Kunstgalerie, danach führt Sie Ihre Reise südwärts zur Küste. Unterwegs sehen Sie die Elefan­ten­höhlen Goa Gajah sowie das Dorf Celuk mit seinen Silber­schmieden. Ihre Reise endet an der Südküste in Ihrem gebuchten Hotel oder am Flughafen.