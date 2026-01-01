Balis unbekannter Westen ab Bali

1 . Tag Südbali/Flughafen - Pekutatan (M) Nach einem Halt beim Tempel Tanah Lot gelangen Sie nach Tunjuk, einem typisch balinesischen Dorf, dessen Häuser traditionell zum höchsten Berg Balis, dem heiligen Mount Agung positioniert wurden. Nach dem Besuch einer Grund­schule (ausgenommen Wochenende und Schulferien) besichtigen Sie eine Reisplantage, wo Sie Interessantes über die Anpflanzung, Kulti­vierung und Ernte dieses wichtigsten Grund­nah­rungs­mittels erfahren. Nach einem balinesischen Mittag­essen, welches von Frauen des Dorfes zubereitet wird, setzen Sie die Reise entlang des bei Surfern beliebten Medewi Strandes zum Rambut Siwi Tempel fort. Im Laufe des Nachmittags erreichen Sie Ihr familiäres Resort, welches sich direkt am Meer in einer unverfälschten Umgebung Balis befindet. Das Resort hat ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten und Ausflügen und eignet sich dadurch auch für einen längeren Aufenthalt.

2 . Tag Pekutatan - Pejarakan (Westbali Nationalpark) (F, M) Auf Ihrer Reise durch traditionelle Dörfer und vorbei an fruchtbaren Feldern und Plantagen lernen Sie den authentischen Charme Westbalis aus der Nähe kennen. Im Westbali National­park angekommen, unternehmen Sie eine zweistündige Dschungelwanderung und beobachten dabei Fauna und Flora. Zu den Bewohnern des Parks gehören zahlreiche Vogel- und Wildarten. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Ihr Hotel liegt umgeben von Wald und Mangroven an der Küste des Nationalparks.

3 . Tag Pejarakan (Westbali Nationalpark) (F) Der Westbali Nationalpark vereint dichte Wälder, Mangroven, ruhige Strände und die umliegenden geschützten Gewässer zu einer wunderbaren Naturlandschaft. Er bietet Lebensraum für zahlreiche Wildtierarten und beherbergt eine bemerkenswert grosse Vogelpopulation. Etwa dreissig Minuten per Boot entfernt liegt der Menjangan Meeresnationalpark mit der gleichnamigen Insel, die für ihre erstklassigen Tauch- und Schnorchelreviere bekannt ist. Den heutigen freien Tag in dieser traumhaften Umgebung abseits grosser Touristenzentren gestalten Sie sich ganz im eigenen Rhythmus. Das Resort bietet verschiedene Aktivitäten zur Auswahl an, die individuell gebucht werden können (zahlbar vor Ort), darunter Schnorcheln, Tauchen, Kajaken, Vogelbeobachtungen, Wander- und Velotouren sowie entspannende Massagen.

4 . Tag Pejarakan (Westbali Nationalpark) - Tabanan (F, M) Die heutige Reise führt Sie zunächst entlang der schwarzsandigen Strände der Nordküste und danach hinauf ins hügelige Inselinnere. Unterwegs legen Sie mehrere interessante Besichtigungs­stopps ein. Sie besuchen den malerisch an der Küste gelegenen Pulaki Tempel, der nicht nur für seine spirituelle Bedeutung, sondern auch für die zahlreichen Makaken bekannt ist, die sich frei auf dem Tempelgelände bewegen. Dann zeigt Ihnen Ihre Reiseleitung den Brahma Vihara Arama (Vihara Buddha Banjar), eine buddhistische Tempelanlage, die in ihrer Architektur und in den zahlreichen Statuen buddhistische und hinduistische Einflüsse vereint. Ganz in der Nähe liegen die heissen Banjar Quellen, in deren mineralhaltigem Wasser gebadet werden kann. Rund um Pupuan erstrecken sich einige der eindrucksvollsten Reisterrassen Balis. Die Aussicht auf die üppig grüne Landschaft ist schlicht traumhaft.

5 . Tag Tabanan - Südbali/Flughafen (F, M) Sie unternehmen einen rund zweistündigen Spaziergang durch die sehenswerten Reisterrassen sowie durch Kaffee-, Gewürznelken- und Kakaoplantagen und geniessen dabei die herrliche Aussicht auf die Umgebung. Das Mittagessen wird in Ihrem Hotel serviert, bevor Sie die letzte Reiseetappe in Ihr Hotel in Südbali oder zum Flughafen antreten.