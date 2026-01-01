Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Erlebnisreiches Bali ab Bali

Erleben Sie die faszinierenden Landschaften Balis auf einer einzigartigen Entdeckungsreise! Die vulkanische Gebirgslandschaft, die imposanten Reisterrassen und die herzliche Bevölkerung – Sie werden diese aussergewöhnliche Erlebnisreise mit allen Sinnen geniessen können! Auf einigen Etappen sind Sie im «VW Kübelwagen» auf schmalen und weniger befahrenen Strassen unterwegs und gewinnen dabei unbezahlbare Einblicke.
Erlebnisreiches Bali ab Bali
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights:
- Unterwegs im offenen «VW Kübelwagen»
- Imposante Landschaften am Mount Batukaru
- Fantastische Aussichten auf schönste Orte Balis
- Eindrückliche Vulkane Batur und Agung
- River Rafting durch einzigartige Gegend
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Südbali/Flughafen - Tabanan (M)

Mit dem offenen «VW Kübelwagen» werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt. Über Nebenstrassen und durch Dörfer gelangen Sie via Desa Babakan, Munggu und Pejaten nach Bajera. Pejaten ist ein hübsches, traditionelles Dorf, bekannt für die Her­stellung von Lehmprodukten und Dach­ziegeln. Die letzte Etappe ist landschaftlich phänomenal, denn am West­hang des Mount Batukaru liegen die spektakulärsten Reis­terrassen Balis. Nach dem Mittagessen folgt ein rund einstündiger Spa­ziergang durch die Reisfelder. Der Rest des Nach­mittages steht zu Ihrer freien Verfügung.

2. Tag Tabanan - Munduk - Ubud (F, M)

Im «VW Kübelwagen» geht die Reise via Pupuan an vielen kleinen Plantagen vorbei bergaufwärts. Hier werden Pfeffer, Vanille, Nelken, Kaffee und Kakao angebaut. Eindrücklich ist die fantastische Aussicht über eine der wohl schönsten Regionen Balis, dem zentralen Bergland mit den beiden Seen Buyan und Tamblingan! Die Weiterfahrt über Candi Kuning bis nach Bedugul führt, an idyllischen Dörfern vorbei, auf schmalen Landstrassen durch ein sehr fruchtbares Gebiet.

Das Mittag­­essen wird in einem lokalen Restaurant in Bedugul serviert. In einem typischen Bergdorf werden Sie in die Geheim­nisse der traditionellen Kaffee­produktion eingeweiht und erreichen im Laufe des Nachmittags Ihr Hotel bei der Künstler­stadt Ubud.

3. Tag Ubud - Mt. Batur - Candi Dasa (F, M)

Im Auto fahren Sie hinauf zu den vulkanischen Gebirgsketten und gelangen zum eindrücklichen Mount Batur (1’717 m), dem aktivsten Vulkan auf Bali. Die karge Landschaft besticht durch ihre ganz eigene Schönheit. Beim Kratersee nehmen Sie Ihr Mittagessen ein. In südöstlicher Richtung führt die Fahrt weiter zum höchsten und heiligsten Berg, dem 3’142 m hohen Mount Agung. Die Balinesen glauben, dass Agung die mächtigste Quelle göttlicher Kraft im ganzen Kosmos darstellt. Sie durchqueren weitere Bergdörfer und fahren an Reisterrassen und Weber­dörfern vorbei bis nach Candi Dasa.

4. Tag Candi Dasa - Südbali/Flughafen (F, M)

Ein weiterer aufregender Tag erwartet Sie: nach dem Früh­stück geht es auf den Fluss zum River Rafting! Auf der rund zweistündigen Fahrt erleben Sie Natur pur. Sie durchqueren einzigartige Gegenden, die einem gänzlich un­bewohnt erscheinen. Anschliessend Rückfahrt der Küste entlang zu Ihrem Hotel im Süden Balis oder zum Flughafen.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
  • Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel in Südbali oder Flughafen
  • River Rafting mit anderen Teilnehmern (maximales Alter 64 Jahre, Englisch sprechende Führung)
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Eintrittsgelder

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 660.– / pro Person

Ähnliche Reisen