Erlebnisreiches Bali ab Bali
Erlebnisreiches Bali ab Bali
ab CHF 660.– / pro Person
ab/bis Bali
Highlights:
- Unterwegs im offenen «VW Kübelwagen»
- Imposante Landschaften am Mount Batukaru
- Fantastische Aussichten auf schönste Orte Balis
- Eindrückliche Vulkane Batur und Agung
- River Rafting durch einzigartige Gegend
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Südbali/Flughafen - Tabanan (M)
Mit dem offenen «VW Kübelwagen» werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt. Über Nebenstrassen und durch Dörfer gelangen Sie via Desa Babakan, Munggu und Pejaten nach Bajera. Pejaten ist ein hübsches, traditionelles Dorf, bekannt für die Herstellung von Lehmprodukten und Dachziegeln. Die letzte Etappe ist landschaftlich phänomenal, denn am Westhang des Mount Batukaru liegen die spektakulärsten Reisterrassen Balis. Nach dem Mittagessen folgt ein rund einstündiger Spaziergang durch die Reisfelder. Der Rest des Nachmittages steht zu Ihrer freien Verfügung.
2. Tag Tabanan - Munduk - Ubud (F, M)
Im «VW Kübelwagen» geht die Reise via Pupuan an vielen kleinen Plantagen vorbei bergaufwärts. Hier werden Pfeffer, Vanille, Nelken, Kaffee und Kakao angebaut. Eindrücklich ist die fantastische Aussicht über eine der wohl schönsten Regionen Balis, dem zentralen Bergland mit den beiden Seen Buyan und Tamblingan! Die Weiterfahrt über Candi Kuning bis nach Bedugul führt, an idyllischen Dörfern vorbei, auf schmalen Landstrassen durch ein sehr fruchtbares Gebiet.
Das Mittagessen wird in einem lokalen Restaurant in Bedugul serviert. In einem typischen Bergdorf werden Sie in die Geheimnisse der traditionellen Kaffeeproduktion eingeweiht und erreichen im Laufe des Nachmittags Ihr Hotel bei der Künstlerstadt Ubud.
3. Tag Ubud - Mt. Batur - Candi Dasa (F, M)
Im Auto fahren Sie hinauf zu den vulkanischen Gebirgsketten und gelangen zum eindrücklichen Mount Batur (1’717 m), dem aktivsten Vulkan auf Bali. Die karge Landschaft besticht durch ihre ganz eigene Schönheit. Beim Kratersee nehmen Sie Ihr Mittagessen ein. In südöstlicher Richtung führt die Fahrt weiter zum höchsten und heiligsten Berg, dem 3’142 m hohen Mount Agung. Die Balinesen glauben, dass Agung die mächtigste Quelle göttlicher Kraft im ganzen Kosmos darstellt. Sie durchqueren weitere Bergdörfer und fahren an Reisterrassen und Weberdörfern vorbei bis nach Candi Dasa.
4. Tag Candi Dasa - Südbali/Flughafen (F, M)
Ein weiterer aufregender Tag erwartet Sie: nach dem Frühstück geht es auf den Fluss zum River Rafting! Auf der rund zweistündigen Fahrt erleben Sie Natur pur. Sie durchqueren einzigartige Gegenden, die einem gänzlich unbewohnt erscheinen. Anschliessend Rückfahrt der Küste entlang zu Ihrem Hotel im Süden Balis oder zum Flughafen.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel in Südbali oder Flughafen
- River Rafting mit anderen Teilnehmern (maximales Alter 64 Jahre, Englisch sprechende Führung)
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 660.– / pro Person