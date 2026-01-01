Imposanter Ijen Krater ab Bali

1 . Tag Bali – Gilimanuk – Ijen (M, A) Durch bezaubernde Landschaften reisen Sie nach Jatiluwih und bestaunen hier während eines Stopps die einzigartigen Reisterrassen. Nach einer rund dreistündigen Fahrt erreichen Sie Gilimanuk im Westen der Insel und verlassen Bali mit der Fähre nach Ketapang auf Java. Dem Mittagessen folgt die letzte Etappe des Tages bis zu Ihrem Resort.

2 . Tag Ijen Krater (F, M, A) Nach einer frühen Tagwache erfolgt die Fahrt durch Dörfer und vorbei an Plantagen von Kaffee und Gewürznelken zum Mount Ijen. Hier beginnt Ihre rund zweistündige Wande­rung zum Kraterrand. Am Ziel angekommen, offenbart sich die ganze Schönheit dieses Naturwunders, die blaue Farbe des Krater­sees, das Gelb des Schwefels und die eindrückliche Weitsicht über den Krater und die Um­ge­bung. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. In Ihrem Resort, in den Dörfern oder bei einem Spa­ziergang durch die Reis­terrassen kommt keine Lan­ge­weile auf.

3 . Tag Ijen – Banyuwangi – Bali (F, M) Während einer Rikschafahrt in Banyuwangi lernen Sie den chinesischen Tempel sowie den Markt kennen. Rückfahrt per Fähre über die Meeresenge zwischen Java und Bali nach Gilimanuk. Diese Reise endet in Ihrem Hotel in Nord- oder Südbali.