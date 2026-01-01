Beschreibung

Einleitung Der exklusive Bereich «The Club by Fanar» liegt direkt am langen Sandstrand von Salalah. Gästen stehen ein privater Strandabschnitt, Infinity-Pool, Waves Restaurant, Waves Bar, Beach Bar, Open Gym sowie eine Massage-Cabana zur Verfügung. Zusätzlich profitieren Gäste von ausgewählten Einrichtungen und Restaurants des Fanar Hotel & Residences sowie von weiteren Freizeit- und Gastronomieangeboten der Ferienanlage Hawana Salalah.

Angebot Massage-Cabana am Strand. Weitere Wellness- und Spa-Angebote befinden sich innerhalb der Ferienanlage Hawana Salalah.

Zimmer Die The Club Classic Zimmer (47 m²) verfügen über eine 14 m² grosse Terrasse und bieten Sicht auf den exklusiven Poolbereich, die Gartenanlage oder teilweise auf das Meer. Zur Ausstattung gehören Arbeitsbereich, Sitzecke sowie ein geräumiges Badezimmer mit begehbarer Regendusche.



Die The Club Executive Zimmer verfügen zusätzlich über direkten Blick auf Strand und Meer.

Gratis-Sport Open Gym sowie weitere Sport- und Freizeiteinrichtungen innerhalb der Ferienanlage Hawana Salalah.

Sport gegen Gebühr Wassersportaktivitäten, Schnorchel- und Tauchausflüge.