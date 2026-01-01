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Salalah Rotana Resort

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Salalah

Beschreibung

Einleitung
Direkt am kilometerlangen Salalah Beach, von der lokalen Architektur inspiriert, liegt die Anlage um eine Lagune herum inmitten von Kanälen und Was­serarmen und bietet 5 Restaurants, 3 Bars, 2 Swimmingpools und separaten Kinderpool, Spa, Kiosk/Shop, Coiffeur/Schönheitssalon, Bereitschaftsarzt, Geldautomat/Geldwechsel, Hawana Wasserpark und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
"Zen the spa at Rotana".
Zimmer

Die eleganten Classic Garden Zimmer (43 m2) mit Terrasse oder Balkon und Garten- oder Kanalsicht, bieten Bad mit separater Dusche, WC, Minibar, Safe, Fön, Tee-­ und Kaffeekocher und WiFi kostenfrei. Die Family Classic Garden Zimmer (50 m2) und Garten- oder Kanalsicht sind etwas grösser und bieten so genug Platz für 2 Erw. und 2 Ki.. Die Deluxe Ocean Zimmer (43 m2) bieten Meersicht und die Family Deluxe Ocean Zimmer (50 m2) bieten mehr Platz und ebenfalls über Meersicht.

Die Club Rotana Ocean- (43 m2), Club Rotana Family Ocean- (50 m2), Club Rotana Premium- (67 m2) sowie die Club Rotana Ocean Suiten (95 m2), alle mit Meerblick, bieten zusätzlich privates Checkin/Checkout , beste Meerblickzimmer im Resort, VIP Zimmerausstattung mit Kaffeemasch., VIP-Ankunftspackage, reichhaltiges Frühstücksbuffet im Rotana Rest., Nachmittags Snacks in der Club Rotana Lounge, VIP "Laguna Beach" exklusiv für Club-Gäste, alkoholfreie Getränke & Mocktails in der Club Lounge und Laguna Beach v.

11.00-17.00 Uhr, Happy Hour in der Club Lounge mit alk. Getränken und Canapés von 17.00-19.00 Uhr. 25% Reduktion auf Spa-Behandlung (einmal pro Aufenthalt) sowie Premium WLAN im gesamten Resort und Strand.

Gratis-Sport
Fitness-­Center, Tennis, Padel, Beachvolleyball.
Sport gegen Gebühr
Tauchen, Dolphin-Watching, Fischen, Fahrradverleih.
Kinder
Kids-­Club, Hawana Wasserpark (kostenfrei für alle Hotelgäste).
ab CHF 164.– / pro Person

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