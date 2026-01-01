Al Baleed Resort Salalah by Anantara
Salalah
Beschreibung
Einleitung
Moderne und Schlichtheit prägen die hell gehaltene Anlage. Für die Gäste stehen 3 Restaurants (international, südostasiatisch, mediterran), 1 Bar, 1 Infinity Pool, 1 Kinder-Pool, Spa, Fitness-Center sowie Gratis WiFi in allen öffentlichen Bereichen zur Verfügung.
Angebot
Im bekannten Anantara-Spa werden verschiedene Behandlungen angeboten sowie Sauna, Hammam und Ayurveda-Therapien.
Zimmer
Die Deluxe-, Deluxe Sunset View- und Deluxe Sea View Zimmer (jeweils 53 m2) verfügen über einen Balkon mit Lounge-Sofa, Badezimmer mit Regen-Dusche und separater Badewanne, Kaffeemaschine, Minibar, TV, Bluetooth-Sound-Anlage und Safe. Die Garden View Suite (91 m2) mit Terrasse und Sicht auf den bewachsenen Innenhof bieten die gleichen Annehmlichkeiten wie die Deluxe Zimmer, dafür aber viel geräumiger.
Die One Bedroom Lagoon View Villas (176 m2) bieten eine wunderbare Sicht auf die Süsswasser-Lagune und auf die archäologische "Al Balid" Anlage. Die One Bedroom Garden View Pool Villas (176 m2) bieten einen schönen Aussenbereich mit eigenem Garten.
Die One Bedroom Beach Pool Villas (176 m2) bieten direkten Strandzugang, grosse Terrasse und eine tolle Sicht aufs Meer. Bei allen Villen ist ein Butlerservice inklusive. WiFi in allen Zimmern und Suiten kostenfrei.
Die Deluxe-, Deluxe Sunset View- und Deluxe Sea View Zimmer (jeweils 53 m2) verfügen über einen Balkon mit Lounge-Sofa, Badezimmer mit Regen-Dusche und separater Badewanne, Kaffeemaschine, Minibar, TV, Bluetooth-Sound-Anlage und Safe. Die Garden View Suite (91 m2) mit Terrasse und Sicht auf den bewachsenen Innenhof bieten die gleichen Annehmlichkeiten wie die Deluxe Zimmer, dafür aber viel geräumiger.
Die One Bedroom Garden View Villas (176 m2) bieten viel Privatsphäre auf der eigenen Gartenterrasse und verfügen auch über einen eigenen Lounge-Bereich.
Die One Bedroom Lagoon View Villas (176 m2) bieten eine wunderbare Sicht auf die Süsswasser-Lagune und auf die archäologische "Al Balid" Anlage. Die One Bedroom Garden View Pool Villas (176 m2) bieten einen schönen Aussenbereich mit eigenem Garten.
Von den One Bedroom Lagoon View Pool Villas (176 m2) aus, hat man neben einer grossen Terrasse zudem eine wunderbare Aussicht auf die Lagune.
Die One Bedroom Beach Pool Villas (176 m2) bieten direkten Strandzugang, grosse Terrasse und eine tolle Sicht aufs Meer. Bei allen Villen ist ein Butlerservice inklusive. WiFi in allen Zimmern und Suiten kostenfrei.
Weitere Villen-Kategorien mit 2 und 3 Schlafzimmern auf Anfrage.
Unterhaltung
"Spice Spoons" - Kochkurse und Cocktail Mixkurse, Kino unter dem Sternenhimmel, Wüsten-, Berg- und Städtetouren (gegen Gebühr).
Gratis-Sport
Fitness-Center, Tennis, Volleyball, Tischtennis, Basketball, Badminton, nicht motorisierter Wassersport.
Sport gegen Gebühr
Yoga, Fischen, Tauchen (nahe gelegene PADI-Tauchschule, saisonal geöffnet).
Kinder
Kids-Club und Teens-Club.
ab CHF 265.– / pro Person
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