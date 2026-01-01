Die Deluxe-, Deluxe Sunset View- und Deluxe Sea View Zimmer (jeweils 53 m2) verfügen über einen Balkon mit Lounge-Sofa, Badezimmer mit Regen-Dusche und separater Badewanne, Kaffeemaschine, Minibar, TV, Bluetooth-Sound-Anlage und Safe. Die Garden View Suite (91 m2) mit Terrasse und Sicht auf den bewachsenen Innenhof bieten die gleichen Annehmlichkeiten wie die Deluxe Zimmer, dafür aber viel geräumiger.





Die One Bedroom Garden View Villas (176 m2) bieten viel Privatsphäre auf der eigenen Gartenterrasse und verfügen auch über einen eigenen Lounge-Bereich.

Die One Bedroom Lagoon View Villas (176 m2) bieten eine wunderbare Sicht auf die Süsswasser-Lagune und auf die archäologische "Al Balid" Anlage. Die One Bedroom Garden View Pool Villas (176 m2) bieten einen schönen Aussenbereich mit eigenem Garten.



Von den One Bedroom Lagoon View Pool Villas (176 m2) aus, hat man neben einer grossen Terrasse zudem eine wunderbare Aussicht auf die Lagune.

Die One Bedroom Beach Pool Villas (176 m2) bieten direkten Strandzugang, grosse Terrasse und eine tolle Sicht aufs Meer. Bei allen Villen ist ein Butlerservice inklusive. WiFi in allen Zimmern und Suiten kostenfrei.



Weitere Villen-Kategorien mit 2 und 3 Schlafzimmern auf Anfrage.