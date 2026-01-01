Die Anlage liegt in spektakulärer Landschaft zwischen Taqa und Salalah, nur wenige Meter vom Süsswasser-Creek "Khour Souly" und dem langen Sandstrand entfernt. Zur Anlage gehören zudem das "Souly Restaurant", Beachbar und Lounge-Bereich, traditionelle Beduinenzelte mit offenem Feuer sowie WiFi kostenfrei (nähe Rezeption).

Die aus natürlichen Materialien erbauten Bungalows liegen direkt am Strand und bieten alle eine möblierte Terrasse, Panoramafenster mit Meerblick, Klimaanlage, offene Dusche (ausser im Love Nest), WC, Minikühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Fön, Pflegeprodukte, WLAN und Moskitomittel. Zur Auswahl stehen Side Sea View Bungalows (25 m²), Front Sea View Bungalows (36 m²), ein Family Sea View Bungalow (72 m²) mit zwei Schlafzimmern sowie der romantische Love Nest Bungalow (32 m²) mit grosser Terrasse.