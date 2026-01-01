Die Deluxe Zimmer (mind. 40 m2) mit Terrasse oder Balkon bieten Blick auf die Lagune, Garten oder die Berge, die gleich grossen Deluxe Ocean View Zimmer Sicht auf das Meer und die sehr grosszügigen Deluxe Suiten (90 m2) ein separates Wohnzimmer sowie eine begehbare Ankleide. Alle Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit Badezimmer, Telefon, TV, Minibar, Safe, Fön, Bügeleisen und -brett, Wäscheservice, Bademäntel und Hausschuhe, Nespresso-Maschine und WiFi kostenfrei.