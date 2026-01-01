Fanar Hotel & Residences Salalah Beach
Salalah
Beschreibung
Einleitung
Die grosszügige Anlage bietet 3 Swimmingpools, Aussen-Jacuzzi, Privatstrand (1,2 km), 5 Restaurants, 4 Bars, 3 Sandbars, Lobby Lounge, Gepäckservice, Wäsche- und Bügelservice, Hawana Wasserpark sowie WiFi kostenfrei.
Angebot
Al Waha Spa.
Zimmer
Die Deluxe Zimmer (mind. 40 m2) mit Terrasse oder Balkon bieten Blick auf die Lagune, Garten oder die Berge, die gleich grossen Deluxe Ocean View Zimmer Sicht auf das Meer und die sehr grosszügigen Deluxe Suiten (90 m2) ein separates Wohnzimmer sowie eine begehbare Ankleide. Alle Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit Badezimmer, Telefon, TV, Minibar, Safe, Fön, Bügeleisen und -brett, Wäscheservice, Bademäntel und Hausschuhe, Nespresso-Maschine und WiFi kostenfrei.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Tischtennis, Riesenschach, Tennis, Padel, Beach Volleyball, Basketball, Beach Football, Beach Tennis.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln und Tauchen, Angeltouren, Wassersport, Fahrradverleih.
Kinder
Simba's Kinderclub, Junior Club (12-16 J.), Kinderpool, Hawana Wasserpark (kostenfrei für Hotelgäste).
ab CHF 162.– / pro Person
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