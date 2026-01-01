Beschreibung

Einleitung Das Luxus-Hotel ist an der endlosen Bucht von Hinu Bay am Indischen Ozean gelegen. Hier vereinen sich Gelassenheit und Exklusivität mit der unberührten Küste. Natürliche Farbtöne vereint mit modernen Elementen der omanischen Kultur zeichnen den Stil des neuen Luxushotels aus. Zur Anlage gehören 2 Restaurants, 1 Lounge, Pool mit einer Poolbar. WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Angebot «Spa Alila» für Massagen und Behandlungen mit natürlichen Produkten.

Zimmer Die Terrace Zimmer (60m2 inkl. 12m2 Terrasse) verfügen über eine Terrasse, Badezimmer mit Regen-Dusche und separater Badewanne, Klimaanlage, Haarfön, Kaffeemaschine, Minibar, TV, Bluetooth-Sound-Anlage und Safe. Die Terrace Lagoon View Zimmer mit Sicht auf die Lagune oder die Terrace Sea View Zimmer mit Meersicht sind gleich ausgestattet. Die Pool Villa (166m2 inkl. 24m2 Terrasse) oder Deluxe Pool Villa (175m2 inkl. 24m2 Terrasse) bieten Lagunen- und Strandsicht, einen separaten Wohnbereich und einen Privat-Pool mit Aussendusche. WiFi in allen Zimmern und Villen kostenfrei.

Unterhaltung Einzigartige Alila Aktivitäten, Lobby Lounge.

Sport gegen Gebühr Yoga und Meditation