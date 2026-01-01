Juweira Boutique Hotel
Salalah
Beschreibung
Einleitung
Im orientalischen Stil gehaltenes Hotel, welches direkt am Wasser der Salalah Beach Marina Promenade liegt. 2 Restaurants (international, Seafood), 2 Bars, Lounge/Café, In-Room-Dining, 2 Swimmingpools, Outdoor Jacuzzi, Hawana Wasserpark und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.
Angebot
Safana Spa.
Zimmer
Die Standard/Juweirazimmer (50 m2) sowie Marina Suiten (90 m2) verfügen alle über Balkon/Terrasse mit Sicht Richtung Meer, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, WiFi gegen Gebühr, TV, Safe, und grosszügiges Badezimmer mit Dusche. Die Marina Suiten bieten zusätzlich ein Wohnzimmer, ein Badezimmer mit separater Dusche und Badewann sowie eine Nespresso-Kaffeemaschine.
Gratis-Sport
Fitness-Center.
Sport gegen Gebühr
Wassersport, Schnorcheln, Tauchen (im Marriott Salalah).
ab CHF 104.– / pro Person
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