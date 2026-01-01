Im orientalischen Stil gehal­tenes Hotel, welches direkt am Wasser der Salalah Beach Marina Promenade liegt. 2 Res­taurants (international, Seafood), 2 Bars, Lounge/Café, In-­Room-­Dining, 2 Swimmingpools, Outdoor­ Jacuzzi, Hawana Wasserpark und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.

Die Standard/Juweirazimmer (50 m2) sowie Marina Suiten (90 m2) verfügen alle über Balkon/Terrasse mit Sicht Richtung Meer, Minibar, Tee-­ und Kaffeekocher, WiFi gegen Gebühr, TV, Safe, und grosszü­giges Badezimmer mit Dusche. Die Marina Suiten bieten zusätzlich ein Wohnzimmer, ein Badezimmer mit separater Dusche und Badewann sowie eine Nespresso­-Kaffee­maschine.