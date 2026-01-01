Beschreibung

Einleitung Das vierte Haus des Madinat Jumeirah kommt im hellen, modernen Stil daher. Neben üppigen, tropischen Gärten bietet die Anlage Privatstrand, 5 Swimmingpools (inklusive 1 «adults-only» Pool), «Turtle Lagoon», welche zum «Turtle Rehabilitation Project» gehört, 10 Restaurants und Bars (im Rahmen des Jumeirah-Dine-Around-Programms über 30 Restaurants sowie 75 Shops und Cafés), Wild Wadi Wasserpark (gratis Eintritt für Hotelgäste).

Angebot Der Talise Spa verfügt über 26 Behandlungs- und Massageräume, separaten Frauenbereich, Entspannungsräume, Rezeption, Saunas, Dampfbäder, Yogaräume.

Zimmer Die Farbgebung der Zimmer ist an die der Perle angelehnt und erinnert an die Zeiten der Perlenfischerei. Die Resort Deluxe Zimmer (58 m2) mit Sicht auf das Resort und Garten, Ocean Deluxe Zimmer (58 m2) mit Meersicht, Resort Superior Zimmer (69 m2) mit Resort- und Gartensicht und die Ocean Club Superior Zimmer (69 m2) mit Sicht auf den Persischen Golf bieten alle Annehmlichkeiten und Einrichtungen eines modernen 5*-Hotelzimmers. Ebenfalls zur Anlage gehören Familiensuiten (126 m2) sowie Ocean Suiten (135 m2).

Unterhaltung Diverse Liveunterhaltung im Amphitheater, Bars, Nachtclub im Souk Madinat.

Gratis-Sport Fitness-Center mit Kursen, Squash, Tennis, Stand up Paddle, Kayak.

Sport gegen Gebühr Windsurfen, Segeln, Wasserki, Wakeboard.