JA Palm Tree Court
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Wunderschön gelegen in der riesigen, grünen 50 Hektar grossen Anlage. Das Resort bietet Ihnen eine kulinarische Auswahl von 25 Restaurants und Bar im gesamten Resort. Abgesehen von den vielen Resortaktivitäten stehen 3 Pools, alle mit integrierter Bar, zur Verfügung und Kinder kühlen sich in 2 Kinderpools ab. 800 m langer privater Sandstrand, WiFi kostenfrei, täglich gratis Shuttlebus in die verschiedenen Malls Dubais.
Angebot
The Spa mit 40 Behandlungen und einem traditionellen Hamman, Whirlpool, belebende Duschen, Dampfbad, Sauna und Lounge zum Entspannen.
Zimmer
Garden View Junior Suiten, Sea View Junior Suiten (jeweils 60 m2), Garden Terrace Junior Suiten, Beachfront Terrace Junior Suiten (jeweils 62 m2), Sea View One Bedroom Suiten (120 m2), sowie die im separaten «The Residence»-Teil gelegenen Sea View Residence Junior Suiten, Beachfront Residence One Bedroom Suiten, Sea View Residence Two Bedroom Suiten mit exklusiven Zusatzleistungen unter anderem Flughafentransfers ab/bis DXB, Privatbutler, Zugang Signature Lounge, In-room Badeerlebnis.
Die verschiedenen The Residence-Suiten bieten unter anderem Flughafentransfers ab/bis DXB, spezielles Welcome-Package, 1x Dinner-Cruise mit der Bateaux Dubai, Zugang zur Signature Lounge mit Getränken und Häppchen den ganzen Tag sowie viele weitere exklusive Zusatzleistungen.
Gratis-Sport
4 Tennisplätze mit Flutlicht, Squash, Badminton, Fitnessraum, Beachvolleyball, Beach Soccer, Tischtennis, Aqua Gym, Splash Park/Wasserpark.
Sport gegen Gebühr
Golf auf dem hauseigenen 9-Loch-Platz mit Driving Range und eigener Golfakademie, australisch zertifiziertes Wassersportzentrum mit Windsurfen, Wasserski, Segeln, Katamaran, Laserboot, Minigolf. Pferdereiten, hoteleigener Schiessclub mit verschiedenen Anlagen wie Tontaubenschiessen etc. (5 Min. Fahrt vom Hotel).
Kinder
Kids-Club für 4 – 12 Jahre, Kinderhort für Kinder von 4 Monate bis 3 Jahre (gegen Gebühr), Kinderpool, Ponyreiten für 4 – 7 Jahre (gegen Gebühr).
ab CHF 202.– / pro Person
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