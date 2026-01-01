Garden View Junior Suiten, Sea View Junior Suiten (jeweils 60 m2), Garden Terrace Junior Suiten, Beachfront Terrace Junior Suiten (jeweils 62 m2), Sea View One Bedroom Suiten (120 m2), sowie die im separaten «The Residence»-Teil gelegenen Sea View Residence Junior Suiten, Beachfront Residence One Bedroom Suiten, Sea View Residence Two Bedroom Suiten mit exklusiven Zusatzleistungen unter anderem Flughafentransfers ab/bis DXB, Privatbutler, Zugang Signature Lounge, In-room Badeerlebnis.

Die verschiedenen The Residence-Suiten bieten unter anderem Flughafentransfers ab/bis DXB, spezielles Welcome-Package, 1x Dinner-Cruise mit der Bateaux Dubai, Zugang zur Signature Lounge mit Getränken und Häppchen den ganzen Tag sowie viele weitere exklusive Zusatzleistungen.