One&Only The Palm
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Im Herzen, der im maurisch-andalusischen Stil gehaltenen Anlage, liegt das 3-stöckige Manor House mit seiner opulenten Lobby und Rezeption. Daneben liegen die freistehenden The Mansions sowie die noch exklusiveren privaten Strandvillen. Das Resort bietet 3 Restaurants (alle unter der Leitung des 3-Sterne Michelin Koch Yannick Alléno), 2 im Manor House und eines an der hoteleigenen Marina gelegen (STAY French Fine Dining 2*-Michelin, ZEST Italian All Day Dining, 101 Dining Lounge and Marina Mediterranean Cuisine & Sundowners).
Die Anlage verfügt über einen 850 m2 grossen Pool (Kinder erlaubt) mit überdimensionalen Designerbetten sowie zusätzlich den Safina Adult only Pool, 450 Meter langen Sandstrand, 5 klimatisierte Pool Cabanas, Tennisplatz und ein 120 m2 grosses Fitness-Center.
Angebot
Das 1200 m2 grosse Guerlain Spa (exklusiv in den VAE) bietet alles, was das Wellness-Herz begehrt.
Zimmer
Die grosszügigen Zimmer (ab 65 m2) sind sehr chic und elegant gestaltet und eingerichtet, verfügen über einen privaten Balkon oder eine Terrasse, ein riesiges Badezimmer mit Regendusche, modernste mediale Technik, WiFi kostenfrei (für normales Surfen, danach gebührenpflichtig). Die Zimmer und Suiten (teilweise mit eigenem Pool) in den Palm Beach Herrenhäusern sind nur einige wenige Schritte vom Strand entfernt. Die Anlage bietet insgesamt 91 Zimmer und Suiten sowie 3 Two Bedroom Villen (325 m2) und 1 Three Bedroom Villa (450 m2).
ab CHF 313.– / pro Person
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