Im Herzen, der im maurisch-andalusischen Stil gehaltenen Anlage, liegt das 3-stöckige Manor House mit seiner opulenten Lobby und Rezeption. Daneben liegen die freistehenden The Mansions sowie die noch exklusiveren privaten Strandvillen. Das Resort bietet 3 Restaurants (alle unter der Leitung des 3-Sterne Michelin Koch Yannick Alléno), 2 im Manor House und eines an der hoteleigenen Marina gelegen (STAY French Fine Dining 2*-Michelin, ZEST Italian All Day Dining, 101 Dining Lounge and Marina Mediterranean Cuisine & Sundowners).

Die Anlage verfügt über einen 850 m2 grossen Pool (Kinder erlaubt) mit überdimensionalen Designerbetten sowie zusätzlich den Safina Adult only Pool, 450 Meter langen Sandstrand, 5 klimatisierte Pool Cabanas, Tennisplatz und ein 120 m2 grosses Fitness-Center.