Jumeirah Mina a'Salam
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Madinat Jumeirah besteht unter anderem aus den zwei Luxushotels Mina A’Salam und Al Qasr sowie den luxuriösen arabischen Sommerhäusern Dar Al Masyaf und liegt inmitten einer tropisch bepflanzten Garten- und Wasseranlage mit rund 3,7 km von Abras (Wassertaxis) befahrbaren Wasserwegen.
Zimmer und Suiten liegen im mehrstöckigen Gebäude, WiFi kostenfrei, 4 Restaurants, 3 Bars und Lounges.
Madinat Jumeirah besteht unter anderem aus den zwei Luxushotels Mina A’Salam und Al Qasr sowie den luxuriösen arabischen Sommerhäusern Dar Al Masyaf und liegt inmitten einer tropisch bepflanzten Garten- und Wasseranlage mit rund 3,7 km von Abras (Wassertaxis) befahrbaren Wasserwegen.
Exklusive Club Lounges in Mina A'Salam und Al Qasr.
Das folgende Angebot steht allen Gästen von Madinat Jumeirah zur Verfügung: Talise Spa, Fitness-Center, 2 Aussen- und einen Innenpool, einem alten arabischen Souk nachempfundener Einkaufskomplex mit unter anderem 75 Geschäften, über 40 Restaurants (mehr als 30 Restaurants im Rahmen der Halbpension Dine Around Option inklusive!), Bars und Lounges, Nachtclub.
JUMEIRAH MINA A’SALAM *****
Bedeutet auf Arabisch «Hafen des Friedens» und erinnert durch die Nähe zum Meer und der Einrichtung an die maritime Geschichte Dubais.
Zimmer und Suiten liegen im mehrstöckigen Gebäude, WiFi kostenfrei, 4 Restaurants, 3 Bars und Lounges.
JUMEIRAH AL QASR *****
Bedeutet auf Arabisch «der Palast» und ist das Prunkstück der Anlage. Im Stil einer osmanischen Sommerresidenz. Zimmer und Suiten im mehrstöckigen Gebäude, eigene Rezeption, WiFi kostenfrei, 7 Restaurants, 3 Bars und Lounges.
JUMEIRAH DAR AL MASYAF *****
Bedeutet auf Arabisch «Sommerhäuser» und ist inspiriert von alten, arabischen Sommerhäusern mit eigener Majlis für den ruhesuchenden Gast. Zimmer und Suiten in 29 Sommerhäusern. WiFi kostenfrei, 24h-Butler-Service, 7 Restaurants, 3 Bars und Lounges.
Angebot
Der grosse Talise Spa verfügt über 26 Behandlungs- und Massageräume, separaten Frauenbereich, Entspannungsräume, Rezeption, Saunas, Dampfbäder, Yogaräume.
Zimmer
Alle Zimmer, Suiten und Sommerhäuser haben eine Mindestgrösse von 50 m2 (Mina a’Salam), 55 m2 (Al Qasr), 60 m2 (Dar al Masyaf), verfügen über Balkon oder Terrasse, den üblichen Fünfsternkomfort, wie grosses Kingsizebett (siehe Abbildung) oder Einzelbetten, individuell regulierbare Klimaanlage, Bad/WC mit separater Duschkabine, Fön, Direktwahltelefon, Breitbandmodemanschluss, Arbeitstisch/Sitzecke, separater Kleider-/Ankleidebereich, interaktives Satelliten-TV, DVD-Player, Safe, Tee und Kaffee im Zimmer, Minibar. Die diversen Suiten und Sommerhäuser in verschiedenen Grössen sind noch komfortabler eingerichtet und verfügen zum Teil über separaten Wohn- und Schlafbereich. Zusätzlich bietet die Anlage die luxuriösen Malakiya Villen mit ein und zwei Schlafzimmern sowie die noch exklusivere Royal Malakiya Villa.
Unterhaltung
Diverse Liveunterhaltung im Amphitheater, Restaurants und Bars, Nachtclub im Souk Madinat.
Gratis-Sport
Fitness-Center mit Kursen, Innen- und Aussenpool, 2 Squashhallen, 5 Flutlichttennisplätze, Stand up Paddle, Kayak.
Sport gegen Gebühr
Windsurfen, Segeln, Wasserki, Wakeboard.
Kinder
Sindbad’s Kinderclub beim Al Qasr, mit eigenem Kinderpool und spezieller Kinderbetreuung. Der benachbarte Wasserpark Wild Wadi kann kostenfrei benutzt werden und per Buggy und einem Privateingang für Jumeirah Gäste erreicht werden.
Preis auf Anfrage
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