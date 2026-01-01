Luxuriöse Suiten, die keine Wünsche offen lassen. Das Hotel verfügt über das höchste Atrium der Welt mit grossartigem, integrierten Wasserspiel. Das Al Muntaha Restaurant liegt 200 m über dem Meer, das Al Mahara Restaurant liegt scheinbar unter dem Wasserspiegel. Seit Mai 2016 verfügt das Hotel zudem über die eigene "The Terrace", an der Spitze des Hotels gelegen, mit einer Grösse von 10'000 m2, Salz- und Süsswasserpools, 4 Jacuzzis, 24 Business Class Cabanas sowie 8 Royal Cabanas (müssen reserviert werden, gegen Gebühr), 230 Liegen, Pool-Bar, Bar und Restaurant (SAL).

Das Al Iwan Restaurant mit internationaler und arabischer Küche und herrlicher Aussicht ist für Mittag- und Abendessen geöffnet. Mehrere Bars, Lounges und Ballsaal, Konferenzräume, verschiedene Boutiquen, Aussenpool, der exklusive Talise Spa mit Hallenbad sowie Privatstrand (eigener Abschnitt beim Jumeirah Al Naseem – Summersalt Beach Club).