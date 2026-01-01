Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Das exklusive Strandhotel an der Jumeirah Beach mit seinem frischen, mondänen und anspruchsvollen Stil verbindet Strand und Stadt perfekt mit seiner Lage inmitten der «Jumeirah Residential Area», wo kleine Malls, Cafés und Boutiquen zu Fuss erreichbar sind. In ca. 10 Fahrminuten erreicht man zudem den angesagten Stadtteil Downtown. Zur grosszügigen Anlage, welche über einen schönen Garten verfügt, gehören insgesamt 10 Restaurants und Lounges, 270 Meter langer Privatstrand, 2 Swimmingpools (1 Pool nur für Erwachsene) und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa (706 m2) mit insgesamt 10 Behandlungsräumen.
Zimmer
Die frischen, luftigen und hellen Zimmer mit zeitgenössischer Einrichtung und arabischen Details beginnen mit der Zimmerkategorie Deluxe City View (70 m2, 1.-3. Etage), welche einen Balkon und die Aussicht über die Stadt bietet und zur Ausstattung Marmor-Badezimmer mit Bad und separater Tropendusche, TV, Telefon, iPod Docking Station, Safe, Tee- und Kaffeekochers, Minibar sowie WiFi kostenfrei gehören. Die Deluxe Partial Sea View Zimmer (70 m2, 1.-2.
Etage) bieten zusätzlich den Blick über den Garten und Persischen Golf, die Premier Skyline Zimmer (70 m2, 4.-5. Etage) Sicht auf die Downtown-Skyline von Dubai und die Premier Ocean View Zimmer (70 m2, 3.-5. Etage) wiederum über den Blick übers Meer. Die noch grosszügigeren Four Seasons Junior Suiten (106-135 m2) bieten Stadtblick sowie ein separates Gästezimmer. Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.
Unterhaltung
Nachtclub.
Gratis-Sport
Fitness-Center (24h geöffnet), Tennis, Jogging Trail, Wassersport (nicht mot.) unter anderem Kayak, Stand Up Paddleboarden.
Sport gegen Gebühr
Spinning, Yoga, Pilates.
Kinder
Kids for All Seasons Aktivitäten, Spielplatz, Wasser-Spielplatz.
Preis auf Anfrage
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