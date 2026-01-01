Die frischen, luftigen und hellen Zimmer mit zeitgenössischer Einrichtung und arabischen Details beginnen mit der Zimmerkategorie Deluxe City View (70 m2, 1.-3. Etage), welche einen Balkon und die Aussicht über die Stadt bietet und zur Ausstattung Marmor-Badezimmer mit Bad und separater Tropendusche, TV, Telefon, iPod Docking Station, Safe, Tee- und Kaffeekochers, Minibar sowie WiFi kostenfrei gehören. Die Deluxe Partial Sea View Zimmer (70 m2, 1.-2.

Etage) bieten zusätzlich den Blick über den Garten und Persischen Golf, die Premier Skyline Zimmer (70 m2, 4.-5. Etage) Sicht auf die Downtown-Skyline von Dubai und die Premier Ocean View Zimmer (70 m2, 3.-5. Etage) wiederum über den Blick übers Meer. Die noch grosszügigeren Four Seasons Junior Suiten (106-135 m2) bieten Stadtblick sowie ein separates Gästezimmer. Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.