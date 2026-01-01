Das moderne und stilvolle Haus, im Stadtteil «Dubai Creek Harbour» gelegen, bietet den Weltklasservice eines Address-Hotels mit spektakulärer Aussicht auf das alte sowie neue Dubai sowie 3 hochwertige Restaurants, Cigar Lounge, exklusive Club Lounge (für Club-Gäste), Infinity Pool und separater Kids Pool sowie kostenfreiem WiFi in allen öffentlichen Bereichen.

Der helle, einladende und zeitgemässe Stil der Zimmer und Suiten ist unübersehbar, die Deluxe City View Zimmer (36-43 m2) bieten Stadt-, die Deluxe Creek View Zimmer Creek-Sicht und sind wie alle Zimmer und Suiten mit der modernsten Technik ausgestattet und bieten viel Komfort sowie WiFi kostenfrei. Die Premier Creek View Zimmer (42-50 m2) bieten zusätzlich einen privaten Balkon und die Club City- und Club Creek View Zimmer den exklusiven Zugang zur Club Lounge (u.a. Frühstück in der Lounge, Afternoon Snacks, Abends Canapés, kostenfreies Late Checkout, Bügelservice 1x pro Aufenthalt, Schuhglanz-Service). Desweiteren gehören zum Angebot des Hotels noch grosszügigere Suiten mit 1 bis 3 Schlafzimmern (75-173 m2).