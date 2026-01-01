Das Hotel mit seiner urbanen, edlen Atmosphäre und stilvollen Zimmern und Suiten verfügt über 16 Restaurants, Bars und Clubs, eigene Einkaufsmeile «Boulevard» direkt im Hotel, täglich gratis Strandzugang am Jumeirah Private Beach, gratis Eintritt Wild Wadi Wasserpark (jeweils mit gratis Shuttleservice), gratis Shuttleservice zur Dubai Mall, WiFi kostenfrei und Chopard Ladies Floor.