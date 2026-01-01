Jumeirah Emirates Towers
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel mit seiner urbanen, edlen Atmosphäre und stilvollen Zimmern und Suiten verfügt über 16 Restaurants, Bars und Clubs, eigene Einkaufsmeile «Boulevard» direkt im Hotel, täglich gratis Strandzugang am Jumeirah Private Beach, gratis Eintritt Wild Wadi Wasserpark (jeweils mit gratis Shuttleservice), gratis Shuttleservice zur Dubai Mall, WiFi kostenfrei und Chopard Ladies Floor.
Angebot
Talise Spa.
Zimmer
Die stilvollen Deluxe Zimmer (44 m2), bieten Panoramafenster mit Ausblick auf Stadt und Skyline, Bad mit separater Badewanne und Dusche, TV, WiFi kostenfrei, Kaffee/Teekocher, Safe, Minibar, Fön und täglich Zeitung. Deluxe Premier in höherem Stockwerk gelegen und zusätzlichem Sofabett. Die Club Rooms (44 m2), Club Junior Suiten (63 m2) sowie Executive Suiten (87 m2) bieten zusätzlich Zugang zur Club Executive Lounge auf der 42. Etage, gratis Minibar (nicht alkoholische Getränke).
Gratis-Sport
Talise Fitness-Center, Sauna und Dampfbad. 25 m Aussenpool und Whirlpool.
Preis auf Anfrage
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