Im futuristischen Gebäude untergebracht bietet beherbergt das Hotel insgesamt 8 Restaurants/Lounges/Bar (plus Club Lounge, exklusiv für Club-Gäste), fünfstufiger Swimmingpool (1000 m2) mit Blick auf den Burj Khalifa sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Die hell gehaltenen Zimmer mit modernster Technik bieten Bad, separate Dusche und WC, Fön, Minibar, Plasma-TV, iPod Docking Station, Safe, Nespresso-Maschine, Teekocher und WiFi kostenfrei. Es wird unterschieden zwischen Deluxe- (55 m2, ohne Balkon), Premier- (70 m2, mit Balkon) und Club Zimmern (70 m2, mit Balkon, inkl. Zugang zur exklusiven Club Lounge). Die Deluxe-Kat. bietet Sicht auf Skyline/Business Bay und die Premier- und Club Zimmer Sicht auf Skyline/Business Bay oder Burj Khalifa/Dubai Fountain.